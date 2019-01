Soudan: Al-Bashir - Le Soudan est en mesure de surmonter les défis

Kassala — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a déclaré que l'initiative prise par le Peuple Kassala de soutenir les Forces Armées Soudanaises (FAS) au cours des années 90 constituait le premier soutien populaire à l'Armée, louant les Initiatives Communautaires du Peuple de Kassala.

Lors d'une réunion avec les Partis et Organisations Politiques qui s'est déroulés dans la Salle de l'Emir Osman Diguna, le Président de la République a confirmé que le Soudan est capable de faire face à tous les Complots tissus contre lui, indiquant que le Soudan restait assiégé pendant 21 ans et a déclaré que les Forces qui œuvraient pour séparer le Sud pour priver le pays de ses Revenus du pétrole dans le but d'affblir l'Economie Nationale, ajoutant que le Soudan avec ses Potentiels Humains et ses Ressources Naturelles est en mesure de Surmonter ces Défis.

Al-Bashir a déclaré que le Parti Communiste, qui parle de Libertés et de faire taire la bouche, avait tenu sa Conférence Générale dans la Salle de l'Amitié et lui a accordé le Droit de Pratiquer son Activité Politique même s'il ne croit pas aux Libertés dans sa Littérature. Il a évoqué les Expériences du Parti Communiste et du Parti Baath dans un certain nombre de pays, en tant que moyen de résoudre tous les problèmes politiques, invitant chacun à s'engager dans le Processus de Dialogue et de la Construction Nationale.