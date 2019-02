Ile Maurice: Affaire Toofany - La plainte devra être amendée après le décès du policier Laboudeuse

Le policier Jonny Laboudeuse est décédé hier, mercredi 30 janvier. Il était parmi les cinq policiers impliqués dans le décès d'Iqbal Toofany en mars 2015. L'affaire est devant la Cour. Que se passe-t-il dans ce cas ?

La famille d'Iqbal Toofany réclame Rs 25 millions à l'État, au commissaire de police et à Jonny Laboudeuse, Joshan Ragoo, Ghislan Marie Ronny Vincent Gaiqui, Jean Francois Numa et Vikash Persand, suivant son décès en détention. Selon l'avoué Kaviraj Bokhoree, qui a rédigé la plainte, celle-ci sera amendée lors de la prochaine séance devant la Cour suprême.

«On demandera que son nom soit enlevé et remplacé par ceux de sa femme et ses enfants», explique-t-il. Il précise toutefois qu'il n'y a pas de délai imposé pour amender la plainte. La famille a retenu les services de Me Bokhoree, Me Rama Valayden, Me Eassen Soobramanien et Me Neeven Moonesamy.

Une source proche du dossier confirme que le procès suit son cours même si une des personnes impliquées est décédée. «Son nom sera enlevé de la liste des accusés et la poursuite va devoir modifier l'acte d'accusation.»

Outre cette affaire, les policiers Laboudeuse, Ragoo, Gaiqui, Numa et Persand sont poursuivis pour «torture by public official» en vertu de l'article 78(1) (a) (i) du Code pénal, devant la cour intermédiaire. Les policiers sont représentés par Me. Gavin Glover, SC.