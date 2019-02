Ile Maurice: Accident à Mare-d'Albert - Hemraz Nohur a essayé de sortir de sa voiture

Son véhicule se serait automatiquement verrouillé de l'intérieur. Hemraz Nohur, 43 ans, est mort carbonisé dans un accident de la route à Mare-d'Albert hier, mercredi 30 janvier. «Mo trouv li pé lité pé rod sorti mé la porte pa pé ouver.» C'est ce qu'a soutenu un témoin de l'accident.

Les conducteurs et passants qui étaient présents sur les lieux, au moment de l'accident, ont également tenté de retirer Hemraz Nohur du véhicule. Mais leurs différentes tentatives pour le secourir ont aussi échoué. Lorsque l'incendie a éclaté, la voiture se serait automatiquement verrouillée de l'intérieur. Hemraz Nohur, qui était un manager à la State Bank of Mauritius de Plaine-Magnien, n'a rien pu faire pour sortir du véhicule et dans sa détresse, il a appuyé à fond sur l'accélérateur.

«Gro difé inn pran. Nou finn ésaye teign li mé ti tro tar. Pompié in vinn apré 30 minit», poursuit le témoin. Le véhicule, de la marque Mercedes, a parcouru plus d'une centaine de mètres avant de finir sa course contre un camion appartenant à la compagnie Transinvest. Le chauffeur du camion s'est arrêté une cinquantaine de mètres plus loin afin d'éviter que son véhicule ne prenne feu à son tour. L'accident l'a visiblement secoué.

Les pompiers et les policiers qui sont arrivés sur place n'ont pu que constater le décès de l'habitant de Nouvelle- France. Selon les premières indications, c'est un court-circuit qui s'est dégradé, provoquant ainsi l'incendie. Les officiers du Scene of Crime Office ont effectué des prélèvements sur le véhicule carbonisé pour confirmer cette thèse.

Trois des proches de Hemraz Nohur ont été avertis et se sont rendus sur les lieux sous une pluie battante. Ils ont eu la confirmation qu'il s'agissait bien du quadragénaire, grâce notamment à la plaque d'immatriculation personnalisée du véhicule. Une des proches, qui revenait de son travail, a fondu en larmes lorsque l'identité de la victime a été confirmée.

Ceux qui ont connu cet ancien élève du collège Sookdeo Bissondoyal, à Rose- Belle, s'accordent à dire qu'il était une personne gentille et qui «adorait le football». Ils n'arrivent pas à croire que Hemraz Nohur a trouvé la mort dans des circonstances aussi dramatiques.3 Ses funérailles auront lieu aujourd'hui. L'autopsie, pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès à l'asphyxie due à l'inhalation de la fumée.