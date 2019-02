Togo: Les Masters et Doctorats de l'IRES-RDEC désormais reconnus par le CAMES

Les offres de formation de l'Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) sont reconnues et accréditées depuis novembre 2018 par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES).

L'information a été donnée ce jeudi 31 janvier 2019 au cours d'une rencontre avec les professionnels de médias à Lomé.

Les responsables de l'IRES-RDEC ont, au cours de la rencontre, présenté les différents acquis de l'institut à travers ses offres de formation notamment les Masters et Doctorat qui lui ont valu cette reconnaissance et cette accréditation du CAMES.

Les diplômes de cet institut, reconnus par le CAMES sont notamment le Master professionnel en Développement Culturel et le Doctorat en Arts, Tourisme et Développement.

Selon le Directeur général de l'IRES-RDEC, prof. Kodjona KADANGA, par cette reconnaissance, les grades et diplômes délivrés par l'IRES-RDEC sont valables de plein droit ou équivalents, sur le territoire de chacun des pays membres du CAMES.

Aussi, poursuit-il, l'accréditation du CAMES permet entre autres de garantir la qualité de la formation, d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi ainsi que la mobilité professionnelle et académique.

Parlant des perspectives, le prof. Kodjona KADANGA a fait savoir que l'IRES-RDEC entend poursuivre la diversification des offres de formation conformément au plan stratégique, maintenir la culture de l'excellence par le renforcement des capacités des parties prenantes sur l'assurance qualité, renforcer la culture de l'évaluation pour la poursuite des révisions des programmes.

L'Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) est un institut de recherche et de formation qui s'inscrit dans la perspective d'une intégration régionale.

Elle a été créée en 1976 sous le nom du Centre d'Action Culturelle (CRAC). Ses domaines de recherche sont les Lettres, Langues et Arts. Sa spécialité est la culture et le développement. Ses principales offres de formation sont les Masters professionnels et le Doctorat.