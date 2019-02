Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi - 2 ans déjà dans l'au-delà !

1er février 2017 - 1er février 2019 : cela fait deux ans depuis qu'Etienne Tshisekedi a tiré sa révérence à Bruxelles. Sauf imprévu, une messe d'action de grâces devrait être organisée en sa mémoire, ce vendredi à la mi-journée en la Cathédrale Notre Dame du Congo.

Grand artisan du Dialogue politique du Centre Interdiocésain abouti à la signature, par toutes les parties prenantes à la crise légitimité causée par non organisation de l'élection dans les délais constitutionnels, de l'Accord dit de la Sylvestre, il avait été arraché brutalement à l'affection des de Congolaises et Congolais en ce jour fatidique du 1er février 2017.

Après les ratés des « Concertations Nationales » tenues en 2013 non inclusives, et du Dialogue de la Cité de l'Union Africaine 2016, un forum également non exclusif à cause de l'exclusion de véritable opposition, dont il était l'incarnation vivante, la devant mener aux élections libres, démocratiques, transparentes apaisées paraissait toute tracée, surtout qu'il avait été désigné, l'unanimité, comme la personnalité chargée de piloter le National chargé de la mise en œuvre dudit accord.

Le regretté président à l'Union pour la Démocratie et le Social (UDPS), avait quitté la terre des hommes sans avoir occupé bureau qui lui était réservé à l'immeuble catholique La Reine de paix, sur l'avenue des Huileries, dans la commune de la Gombe.

Sa dépouille, gardée dans une morgue de Bruxelles depuis deux ans, n'avait pas pu être rapatrié à cause d'un feuilleton de entre le pouvoir en place et la famille politique et biologique défunt au sujet du lieu des funérailles et du site de son inhumation,

privant ainsi des millions de militants et sympathisants disséminés travers le territoire national du droit de lui rendre un hommage sa lutte héroïque en faveur de la démocratie et du bien-être du peuple congolais.

Tous les accords signés à cette fin entre sa famille politique, biologique avec le gouvernement sont restés depuis deux ans suite.

Avec l'avènement, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, de fils biologique et politique, Félix Tshisekedi, à la suprême du pays, d'aucuns pensent qu'il s'agit là du couronnement méritaient les multiples sacrifices qu'il avait consentis pour que RDC s'engage dans la voie de la démocratisation.

Les militants et hauts cadres de l'UDPS espèrent non seulement rapatriement imminent de sa dépouille mortelle mais aussi décoration comme « Héros national ».

Car, depuis la signature de la lettre des 13 parlementaires en contre les dérives totalitaires de Mobutu et du mobutisme, le de Limete est resté une figure emblématique et l'icône de la démocratie pour notre peuple.

Le mot clé de sa campagne électorale en 2011, à savoir « Le d'abord », est resté à jamais gravé dans la mémoire collective. preuve, les combattants n'ont cessé de le scander le jeudi 24 2019 à l'intention de Félix Tshisekedi, lors de son investiture, Palais de la Nation, comme 5me Président de la Démocratique du Congo.