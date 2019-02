Maroc: Des "laboratoires vivants" pour une expérimentation à échelle réelle

L'Université Mohamed 6 Polytechnique a mis en œuvre un modèle d'enseignement et de recherche innovant axé sur une expérimentation avec des "laboratoires vivants" dédiés à la recherche appliquée, a constaté l'envoyée spéciale de l'APS, lors d'un voyage de presse à l'initiative de l'Office Chérifien des phosphates (OCP).

Ces laboratoires sont des plateformes de travail à échelle réelle constitués d'installations minières, de fermes, d'usines et autres espaces au sein desquelles les chercheurs peuvent traduire de façon concrète leurs pistes de recherche.

Les fermes expérimentales de plusieurs hectares à proximité de l'université et dans d'autres villes du Maroc, permettent aux chercheurs et étudiants de développer des modèles et des techniques d'assolement et d'utilisation d'engrais innovants ainsi que des essais de plantations dans des milieux différents.

"Les étudiants ne se contentent pas seulement de la recherche fondamentale mais disposent d'espaces vivants, d'équipements où ils peuvent mettre en pratique leurs connaissances pour différents types de test", explique le Directeur de la recherche, Faouzi Bekkaoui.

Il s'agit avec ces fermes expérimentales qui seront prochainement installées dans 14 pays d'Afrique dont le Sénégal de "former des étudiants du Maroc et de l'Afrique qui peuvent contribuer à la sécurité alimentaire du continent".

Il y a également des "laboratoires vivant grandeur nature dédié à l'expérimentation, la formation et le développement de technologies dans le domaine de l'industrie minière".

Le "Green energy park", installé à quelques encablures de l'université avec ses installations photovoltaïques est aussi "un laboratoire vivant, une plateforme dédiée à l'énergie solaire", qui permet aux étudiants ingénieurs et chercheurs, "d'expérimenter différentes technologies et de contribuer à leur mise en œuvre dans le développement des énergies renouvelables".

Un tour du centre a permis de voir des installations d'énergie solaire et photovoltaïques qui alimentent les besoins de l'UMP6 de l'ordre de 30%.

A l'initiative de la Fondation de l'Office Chérifien des Phosphates, la première étape consistait juste avoir un centre dédiée aux besoins de l'OCP, et à mettre ensuite en place une université, non plus seulement pour l'objectif initial, mais aussi l'ouvrir pour les étudiants africains en général, a expliqué le Directeur de la Communication, Khalid Baddou qui a guidé la visite du groupe de journalistes.

"L'OCP est en train de faire une mutation dans sa stratégie, avant c'était juste une entreprise qui faisait de l'extraction et de l'exportation de phosphates brut, mais depuis, il y a une volonté de mettre en avant la recherche-développement pour répondre aux besoins de l'agriculteur aussi bien au Maroc, en Afrique que dans le monde", a-t-il expliqué.

Les responsables de la recherche -développement de l'OCP travaillaient pour des besoins industriels de court terme mais aujourd'hui, le fait de travailler avec des chercheurs de l'université donne la possibilité de s'inscrire dans la longue durée pour répondre à des problématiques beaucoup plus profondes, a ajouté Khalid Baddou.

L'Université a commencé depuis son démarrage en 2017 par la formation de doctorants et de masters puisque dans les spécialités qu'elle souhaitait aborder il n'y avait pas beaucoup d'experts ni marocains ni africains. Des experts ont ensuite été recrutés un peu partout dans le monde pour les intéresser aux objectifs de l'Université.

Ainsi, avec les infrastructures adéquates, les équipements de dernière technologie dans tous les domaines ciblés, ces experts font de la recherche, forment et accompagnent les étudiants qui vont former d'autres jeunes plus tard.

Le campus principal de l'université est implanté à Benguerir, mais il y a d'autres campus pour d'autres besoins dans différentes villes du Maroc comme Casablanca, Rabat, Layoun et des laboratoires de recherche à Asfi.

Doté d'un centre de conférences de 960 places, l'UMP6, selon ses responsables a pour objectif de positionner comme "une cité du savoir, attractive", pour des événements internationaux de haut niveau, qui devrait permettre de créer autour de l'écosystème de l'université un espace d'échange et de connexion entre les scientifiques travaillant sur plusieurs thématiques de recherche.

Inauguré le 12 janvier 2017 par le Roi Mohamed 6 dont il porte le nom, l'Université compte 650 étudiants parmi lesquels une cinquantaine de l'Afrique subsaharienne. Selon la direction 90% des étudiants sont boursiers choisis parmi les plus méritants sur la base de dossiers.

En décembre, l'université a abrité un forum sur l'intelligence artificielle de l'Afrique, organisé par le Groupe Afrique de l'Unesco avec plus de 400 experts. Ces événements de haut niveau donnent beaucoup de valeur ajoutée à l'université et aux laboratoires de recherche.

Actuellement, c'est 1/3 de l'université disponible qui a été visité par le groupe de journalistes, les 2/3 restants seront construits au courant de l'année 2019 avec comme perspective d'arriver à 6000 étudiants d'ici 2025.