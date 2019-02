Madagascar: Groupe de la BAD - Création d'un Comité de la société civile

Renforcer les liens et la collaboration avec la société civile en Afrique. C'est l'objectif du Groupe de la BAD (Banque Africaine de Développement), en créant son « Comité de la société civile ». D'après les explications, il s'agit d'un groupe consultatif composé de 11 organisations de la société civile, dotées d'une expertise confirmée dans

au moins, l'une des cinq grandes priorités (High five) de l'institution. Les membres du comité représentent également les cinq sous-régions du continent (Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale et Afrique australe), ainsi que des organisations internationales non gouvernementales actives en Afrique. Outre les représentants de la société civile, le comité comprend 11 membres du personnel de la BAD.

Première réunion. Les 15 et 16 janvier derniers, ce Comité a tenu sa première réunion statutaire, au siège de la BAD à Abidjan. « L'objectif général de cette première réunion statutaire du comité est de renforcer la participation des organisations de la société civile à la mise en œuvre des cinq priorités clés de la Banque au niveau des pays, ainsi qu'à ses opérations et projets », a déclaré Vanessa Moungar, directrice du Le Département Genre, Femmes et Société civile de la Banque mondiale.

Cette première réunion a adopté un plan de travail et approuvé les règles de fonctionnement du comité. Elle a vu l'élection de son vice-président, le Camerounais Augustine Njanmnshi, de la société civile. Il est notamment le cofondateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA).

Jennifer Blanke, présidente du comité et vice-présidente de la BAD, chargée de l'Agriculture, du Développement humain et social, a souligné la nécessité de mettre en place une structure permettant un engagement plus profond, plus large et plus cohérent avec la société civile.

En outre, la réunion a dévoilé le tout premier numéro d'un bulletin trimestriel. La voix des citoyens en Afrique, élaborée par la Division de la société civile et de l'engagement communautaire de la BAD. Ce bulletin publiera des informations sur l'engagement de la Banque auprès de la société civile, et partagera des expériences et des bonnes pratiques.