Cote d'Ivoire: Routes en terre et pistes rurales - 40 000 km seront réhabilités par an

Invité de la conférence de presse « Les Rendez-vous du Gouvernement du CICG », le 31 janvier 2019 à Abidjan, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a annoncé que le Programme social du gouvernement 2019-2020 (PSGouv) prévoit la réhabilitation et l'entretien d'environ 40 000 km de routes en terre et de pistes rurales par an, sur le territoire.

« Ce Programme consistera à réhabiliter et à entretenir environ 40 000 km en moyenne par an de routes en terre et pistes rurales sur les deux prochaines années 2019-2020 », a annoncé Amédé Koffi Kouakou.

Le ministre a indiqué que ces travaux seront financés par le Fonds d'Entretien routier (FER) et permettront, à terme, de rendre l'ensemble du réseau routier praticable en toutes saisons pour le bonheur des populations.

Le ministre intervenait sur le thème : « Les efforts du gouvernement en matière de construction et de réhabilitation des routes et pistes rurales ». Il a mis l'accent sur l'impact de l'état des routes sur la cherté de la vie.