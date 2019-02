Congo-Brazzaville: Madibou - Encred lance une campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant

L'administrateur-maire du huitième arrondissement de Brazzaville, Alain Milandou, a donné, le 30 janvier, le coup d'envoi du projet intitulé « Appui à la promotion des droits de l'enfant » mis en œuvre par l'Organisation non gouvernementale, Enfance créatrice de développement (Encred) que dirige Bernard Nzaba.

L'objectif de l'opération est de promouvoir le droit à l'identité, l'éducation des enfants et l'amélioration des conditions de deux cents enfants déscolarisés et dépourvus d'actes de naissance à Madibou.

Le projet prend en compte les besoins formulés par les enfants sur la méconnaissance de leurs droits afin de garantir leur insertion sociale. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leurs droits, expliquent les organisateurs.

A cet effet, poursuivent-ils, ces enfants déscolarisés et non détenteurs d'actes de naissance seront édifiés sur leurs droits. « La situation des enfants non scolarisés et déscolarisés mérite que l'on s'y investisse. Une telle dynamique ne peut s'opérer qu'au moyen d'actions fondées sur la solidarité. Ils ont droit à l'éducation et à la citoyenneté », déclarent les organisateurs.

Ils ont assuré que l'Encred accompagnera ces enfants en les structurant en conseil local, les aidera à obtenir des actes de naissance en s'appuyant également sur leur rescolarisation.

La coordonnatrice de la cellule exécutive du Programme concerté pluri-acteurs (PCPA)-Congo, Olga Mireille Kabanabandza, a, de son côté, indiqué que le projet lancé s'inscrit dans le cadre du projet « Agir ensemble pour la défense des droits des minorités et groupes vulnérables », financé par le PCPA-Congo.

Il est exécuté pour une durée d'un an. Le coût global de ces activités est fixé à treize millions FCFA, dont onze millions cinquante mille FCFA de subvention du PCPA-Congo et un million neuf cent cinquante mille FCFA pour la contrepartie d'Encred et son partenaire, l'Organisation de la jeunesse pour l'éducation socioculturelle.

L'administrateur-maire, Alain Milandou, a rappelé à l'occasion, en présence des chefs de quartier et responsables de service public de l'ordre la loi du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant au Congo, avant d'inviter les acteurs à s'impliquer dans cette promotion des droits des enfants dans les différents quartiers de Brazzaville.