Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le CDR déplore le délabrement des voiries urbaines à Brazzaville

Au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec les militants de son parti, le 31 janvier à Brazzaville, Bonaventure Boudzika a interpellé les autorités locales sur le mauvais état du réseau routier de la ville capitale.

Le président du Congrès pour la démocratie et la république (CDR) a notamment insisté sur la justification du recouvrement forcé de la taxe de roulage et du droit de stationnement qui devraient normalement servir à la réhabilitation et au reprofilage du réseau routier urbain considérablement abimé.

Faisant le bilan de l'année 2018 sur le plan national, le CDR a reconnu que les Congolais ont passé une année morose sur le plan social, marquée notamment par les effets négatifs de la récession économique avec son corollaire, les mouvements de grève qui ont paralysé l'Université Marien- Ngouabi et le Centre hospitalier universitaire.

Le phénomène « bébés noirs », a déclaré Bonaventure Boudzika, a mis à mal la quiétude de la population, particulièrement dans les quartiers périphériques de Brazzaville. Le CDR demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour l'éradiquer.

Au plan économique, le CDR exprime des inquiétudes quant à la conclusion par le Congo d'un accord avec le Fonds monétaire international. En outre, a indiqué son président, dans certains secteurs vitaux de l'économie nationale, les règles d'une gestion orthodoxe ne sont pas observées, en dépit de la place prioritaire accordée à la bonne gouvernance dans le Plan national de développement 2018-2022.

Le CDR, a renchéri Bonaventure Boudzika, se dit satisfait des annonces faites par le chef de l'Etat en ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs. Le peuple congolais, a-t-il poursuivi, attend que ses promesses présidentielles s'accomplissent.

Le président du CDR a exprimé toute sa joie quant aux retombées de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool, signé le 23 décembre 2017. Il a passé en revue la situation internationale durant l'année 2018, marquée par la crise migratoire, le Brexit, le mouvement des gilets jaunes en France et la décrispation des tensions entre les Etats-Unis d'Amérique et la Corée.