Congo-Brazzaville: Championnat national direct d'élite ligue 1 - Les affiches de la neuvième journée

Six matchs sont prévus du 2 au 3 février à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Celui qui devrait opposer AS Otoho à V. club, dans le cadre de cette journée, est reporté.

Au stade Alphonse-Massamba-Debat, la première rencontre mettra aux prises Tongo FC et Nico-Nocoyé. En seconde, la Jeunesse sportive de Talangai (JST) s'expliquera avec FC Konzo. Le lendemain, Cara en découdra avec Inter club avant que Diables noirs ne rencontre La Mancha. Le même jour dans la ville océane, Etoile du Congo jouera contre l'AS Cheminots tandis qu'à Dolisie, les Fauves du Niari recevront Patronage Sainte-Anne.

Le duel AS Otoho-V.club est reporté du fait que la première équipe qui représente le Congo en Coupe de la Confédération africaine de football sera aux prises avec la Renaissance sportive Berkane du Maroc, le 3 février, dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la compétition continentale.

Au sortir de la huitième journée qui s'est déroulée les 26 et 27 janvier, le classement provisoire maintient V Club en tête avec dix-huit points, suivi des Diables Noirs avec dix-sept points. Pour sa part, Cara se contente de la troisième place avec seize points plus six. L'Etoile du Congo, AS Otoho et Nico-Nicoyé sont respectivement quatrième avec quatorze points, cinquième avec treize points puis sixième avec onze points.

L'AS Cheminots est septième avec dix points. La JST est huitième avec le même nombre de points y compris Tongo Fc (9e) et le Fc Kondzo (10e). Les militaires d'Inter Club sont onzième avec sept points suivis de Patronage Saint Anne qui n'a jusque-là que six points. En bas du tableau, en treizième position est logé AC Léopards, quatre points, et le tout dernier est la Mancha avec quatre points également.