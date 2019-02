Maroc: Ligue des champions - Le WAC joue son avenir africain à Enugu

Le WAC croisera le fer, aujourd'hui à partir de 17 heures au stade Nnamdi Azikiwe à Enugu, avec son homologue nigérian de Lobi Stars pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules (GP : A) de la Ligue africaine des clubs champions.

A signaler qu'à l'heure où nous mettions sous presse, le site de la CAF et celui du Wydad indiquaient que ce match était maintenu pour vendredi à l'heure précitée. Toutefois, un article relayé par le site « todayng » fait savoir que, selon une source de la Fédération nigériane de football, cette rencontre a été reportée à samedi à 14 heures, ajournement justifié par l'indisponibilité du stade qui devrait accueillir aujourd'hui un meeting politique.

Après deux manches, ce groupe enregistre une égalité entre ses quatre protagonistes qui se partagent la première place avec 3 points chacun, sachant que cette journée de vendredi verra la programmation de l'autre match de cette poule qui opposera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosas.

Lors de cette confrontation devant Lobi Stars, les Rouges n'ont pas droit à l'erreur et sont sommés de regagner le bercail sans dégâts en vue d'envisager la suite de la compétition dans de bonnes dispositions.Une phase retour lors de laquelle le WAC se produira à deux reprises à la maison contre Lobi Stars (4è j) et Mamelodi Sundowns (6è j) et une fois en déplacement face à l'ASEC (5è j).

Pour ce troisième acte, le WAC devra faire sans deux de ses cadres, Cheikh Comara, convalescent, et William Jebbour non retenu dans le contingent dépêché par le coach Fouzi Benzarti qui a déclaré avant le voyage que le match sera difficile devant un adversaire qu'il connaît très bien. Et d'ajouter que l'équipe est décidée à réaliser un bon résultat lui permettant de rester aux avant-postes.

Les joueurs, pour leur part, affichent une détermination sans faille et sont conscients que la mission ne sera pas une simple sinécure tout en soulignant que ça reste jouable, comme l'a relevé le buteur contre Mamelodi Sundowns, Mohamed Nahiri.

Il convient de signaler en dernier lieu que la CAF a désigné pour ce match l'arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo de la République démocratique du Congo qui sera secondé par son compatriote Olivier Safari Kabene et le Burkinabé Seydou Tiama.

CHAN 2020 : Double confrontation entre le Maroc et l'Algérie

La sélection nationale marocaine des joueurs locaux affrontera son homologue algérienne en aller-retour pour le compte des éliminatoires de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) à l'issue du tirage au sort effectué au Caire mercredi 30 janvier.

Le match aller aura lieu en Algérie alors que le match retour sera disputé au Maroc.

La phase finale du CHAN 2020 aura lieu en Ethiopie.

Le Maroc est tenant du titre de cette compétition après sa victoire face à la sélection nigériane sur le score de 4 buts à 0 en finale disputée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.