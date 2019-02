Cote d'Ivoire: Conseil des ministres/ secteur des transports - Un statut particulier adopté pour les dockers

Une bonne nouvelle pour les dockers. Le gouvernement a adopté, hier, en sa quatrième session du conseil des ministres au titre de l'année 2019, un décret portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire.

Pris en application de la loi numéro 2017-422 du 30 juin 2017, portant code maritime, ce décret, selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, vise à améliorer les conditions de vie et de travail des dockers.

« Il redéfinit, conformément aux standards internationaux, les conditions d'accès à la profession de dockers, les modalités d'embauche, de conclusion, d'exécution et de rupture des contrats du travail des dockers », a-til expliqué.

Poursuivant, le ministre de la Communication et des Médias a indiqué que ce décret prévoit divers avantages sociaux au profit des dock- ers, notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé ainsi qu'un fonds de solidarité.

Le conseil, à en croire son porteparole, a adopté une ordonnance et son projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité administrative indépendante dénommé "Grand Abidjan mobilité".

Cette mesure concourt à la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, notamment le volet transport conçu pour améliorer la mobilité urbaine dans le District d'Abidjan et les communes environnantes.

Toujours dans le secteur des transports, l'hebdomadaire réunion gouvernementale a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Transport Intérieur (ARTI). Créée en application de la loi d'orientation du transport intérieur, l'ARTI, selon le ministre Sidi Touré, est une autorité de régulation indépendante chargée de réguler le transport intérieur.

« Elle est dotée de pouvoirs importants de propositions, de conciliation, de sanctions en vue de lutter efficacement contre la fraude et de mettre un terme au désordre constaté dans le secteur du transport intérieur », a-t-il indiqué.

Un nouveau code forestier pour lutter contre la déforestation Selon le ministre de la Communication et des Médias, en raison du développement des différents modes de transports intérieurs (lagunaire, ferroviaire et routier), la création de l'ARTI consacre ainsi la distinction nécessaire entre les missions de régulation et celles d'organisation des transports. Enfin, le conseil a adopté un projet de loi portant Code forestier.

Ce projet de loi, en effet, s'inscrit dans la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement pour endiguer durablement le phénomène de la déforestation et corrélativement, juguler le péril écologique, économique et social auquel est exposé la Côte d'Ivoire.

« Dans cette dynamique, le projet de nouveau code forestier innove avec la prise en compte suffisante de l'ensemble des activités rurales et la mise en place d'un cadre favorable à l'investissement privé nécessaire, à la mise en œuvre dudit programme », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Non sans ajouter que ce projet de loi introduit de nouvelles notions telles que l'agroforesterie, l'ordre public et écologique, la concession forestière, l'observation indépendante et consacre une approche participative, multi-acteurs transparente fondée sur les questions d'intérêt général, des écosystèmes forestiers.

« Par ailleurs, ce projet opère une classification simplifiée des forêts, basée sur le régime des propriétés, qui clarifie la gestion du domaine forestier national », a-t-il conclu.