Burkina Faso: Enseignement privé laïc - 649 établissements en situation irrégulière

L'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïc (UNEEPL) de la région du Centre a tenu une assemblée générale le 31 janvier 2019 à Ouagadougou. Au cours de la réunion, les promoteurs de l'enseignement privé ont abordé la question du respect des cahiers de charges et la sécurisation des écoles.

Au moment où des établissements sont en train d'être fermés pour cause d'insécurité, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïc (UNEEPL) a décidé, au cours de son assemblée générale, de se pencher sur la sécurisation des écoles.

Pour Issa Compaoré, Président de l'UNEEPL, la sécurisation des écoles concerne la nation. « Et tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions faire de l'école un sanctuaire où les enfants peuvent évoluer en toute sécurité ».

Relativement au respect des cahiers de charges, le Président de l'UNEEPL a déclaré que « les établissements privés qui ne respectent les cahiers de charges, font de la concurrence déloyale ». Et l'UNEEPL est en phase avec le ministère, a-t-il indiqué.

Et il poursuit : « mais ce n'est pas simple. Quand tu dénonces ton voisin, le vivre- ensemble peut être mis à mal parce que les gens ne voient pas l'aspect respect des lois mais ils voient l'aspect dénonciation ».

Qu'à cela ne tienne, Issa Compaoré a fait comprendre que l'UNEEPL va aider l'Etat à démasquer les établissements qui ne sont pas en règle. Des établissements qui ne sont pas en règle, il en existe.

« Les différentes missions de recensement et de contrôle effectuées par le ministère en charge de l'éducation nationale courant 2018, ont fait état de 649 établissements en situation irrégulière, parmi lesquels 423 qui présentaient des dispositions acceptables sont aujourd'hui plus ou moins reconnus et 226 devaient être fermés.

On a refait un autre contrôle et on s'est rendu compte qu'il y a 67 qui sont restés ouverts sans raisons valables. Mais certains gouverneurs ont demandé de ne pas fermer ces établissements au regard des effectifs et compte tenu du fait que nous sommes en milieu d'année.

Ils ont demandé que la fermeture soit constatée à la prochaine rentrée scolaire », a soutenu Karim Kaboré, Directeur de l'enseignement général privé. Il ajoute même qu'il y a des établissements qui ne présentent aucune garantie, ni de sécurité, ni de qualité.

Et le comble est que certains établissements en règle, parrainent ces établissements et permettent aux élèves qui sont dans ces établissements non en règle de se présenter aux examens.

Près de 4 milliards de frais de scolarité inscrits par l'Etat dans le privé en 2019

Le Directeur met en garde : « si vous ouvrez sans autorisation, vous avez des pénalités. Si vous parrainez des établissements non reconnus, vous avez des pénalités ». Des irrégularités, le Directeur de l'enseignement général en a dénombré.

En effet, par rapport aux élèves affectés dans le privé, au niveau des 13 régions, Karim Kaboré a noté que 1574 élèves n'ont pas rejoint les établissements alors que ces établissements privés reçoivent les frais de scolarité alloués par l'Etat.

« Dès lors, la responsabilité échoit aux structures faîtières de procéder à la sensibilisation de leurs membres afin que les demandes de remboursement des frais de scolarité cadrent avec la présence effective des élèves dans ces écoles », a-t-il martelé.

En passant, Karim Kaboré a indiqué que pour l'année 2019, le ministère a inscrit près de 4 milliards de F CFA en termes de remboursement de frais de scolarité des élèves affectés dans le privé. En tout état de cause, Karim Kaboré attend de l'UNEEPL qu'ils mènent la lutte ensemble.

Pour ce faire, il a relevé qu'il y a des pourparlers avec la coordination du centre de l'UNPEEL en vue de mettre en place un comité d'éveil dans les quartiers, pour traquer les établissements non reconnus.

Saisissant la balle au bond, le Président de l'UNEEPL n'a pas manqué de souligner que l'Assemblée générale du 31 janvier est une opportunité de sensibiliser davantage les membres sur la nécessité de se conformer aux lois et règlements en vigueur, pour contribuer de façon saine au développement du Burkina Faso.

La cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale a été présidée par le Gouverneur du Centre, Sibiri de Issa Ouédraogo, qui n'a pas manqué d'évoquer « la quantité des établissements privés dans la région du Centre et la qualité de l'enseignement dans les écoles privés au regard des résultats des examens et concours de ces dernières années ».

Le thème de l'Assemblée générale de l'UNEEPL du Centre est « Contribution des établissements d'enseignement privé laïc au respect des cahiers de charges et la sécurisation des écoles ».

Pour François Ouédraogo, Coordonnateur de l'UNEEPL/Centre, la tenue de cette Assemblée générale est la preuve du dynamisme, du bon fonctionnement et du souci de rendre compte de la gestion de la coordination par ses membres.

A noter que l'UNEEPL a été créée il y a plus de 40 ans. Elle a promis d'apporter sa contribution pour soutenir les Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.