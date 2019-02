Cote d'Ivoire: Présentation de vœux à la Première Dame - Les femmes saluent le grand humanisme de Dominique Ouattara

Une cérémonie sympathique dans une ambiance chaleureuse. Hier, en fin d'aprèsmidi, la Première Dame de Côte d'Ivoire a reçu, à la résidence présidentielle, de Cocody Riviera Golf, les épouses des présidents d'institution, des ministres et des ambassadeurs accrédités à l'occasion du nouvel an.

Pour la First Lady, c'est une tradition à laquelle elle sacrifie chaque année. Mais c'est surtout une occasion de retrouvailles avec ses sœurs, pour des moments de convivialité.

Après avoir adressé ses meilleurs vœux et ceux de son époux à ses convives, Mme Dominique Ouattara a rappelé les actions fortes menées par sa fondation Children of Africa durant l'année écoulée.

Il s'agit de la célébration du 20ème anniversaire de la Fondation Children of Africa, lors du dîner de gala qui a réuni de nombreuses personnalités nationales et internationales ; de l'inauguration de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, en mars, le plus grand projet de la Fondation Children of Africa; et celle, en juin dernier, du centre d'accueil de Soubré, pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants.

Un édifice entièrement construit et équipé grâce à la générosité des donateurs de la fondation, qui accueille les enfants victimes de traite en vue de leur assurer un foyer d'accueil temporaire, le temps d'être rendus à leurs familles.

« A ce jour, une cinquantaine d'enfants ont été arrachés aux mains de trafiquants et reçoivent l'amour, l'éducation et les soins dont ils ont besoin pour grandir dans de bonnes conditions », a précisé Mme Dominique Ouattara.

S'agissant de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire, elle a révélé que le Fafci (Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire) compte aujourd'hui 165 000 bénéficiaires à travers le pays.

« Elles arrivent ainsi à prendre soin de leurs familles et à gagner en autonomie », a-t-elle ajouté. Notant que la dotation de ce fonds est de 10 milliards de FCFA. Enfin, la Première Dame a exprimé sa gratitude à ses sœurs pour le rôle essentiel qu'elles jouent dans le développement de la Côte d'Ivoire et la croissance du continent africain.

Sans oublier « de remercier et de féliciter l'ensemble des membres de son cabinet et de sa fondation, ainsi que tous ceux et celles qui travaillent sans relâche, pour faire fonctionner l'Hôpital MèreEnfant de Bingerville et tous nos bénévoles qui donnent de leur temps pour le bien-être des plus démunis».

Peu avant, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, a exprimé «l'indéfectible attachement» des femmes de Côte d'Ivoire à la First Lady pour ses actions en faveur des enfants et des plus démunis, tout en insistant particulièrement sur trois d'entre elles.

À savoir l'Hôpital MèreEnfant de Bingerville, le Fafci et le centre d'accueil de Soubré. Présidente de l'Association des Ambassadrices, Mme Farida Bougouetaia, épouse de l'Ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, a salué le grand humanisme de Mme Dominique Ouattara à travers ses œuvres sociales, tout en annonçant pour le 8 février, au Sofitel hôtel Ivoire, un gala de charité initié par sa structure et dont la Première Dame de Côte d'Ivoire sera la marraine.

Au cours de cette réception qui enregistrait la présence de la Grande Chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté , Mme Clarisse Kablan Duncan et Mme Astou Gon Coulibaly, respectivement épouse du Vice-président de la République et du Premier ministre, la Première Dame a reçu comme présents de ses sœurs, 25 complets de pagne et un tableau. En retour, elle a offert à chacune d'elles des cadeaux.