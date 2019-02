Angola: Des étudiants universitaires en séminaire sur la gestion industrielle

Luanda — Le Ministère de l'Industrie, par l'intermédiaire de l'Institut national de l'innovation, des technologies et industries (INITI), organise un séminaire sur le thème "Bonnes pratiques pour la gestion de la production de qualité industrielle et des solutions financières adaptées aux besoins des industries", vendredi à l'Université Gregório Semedo à Luanda.

Le séminaire est organisé dans le cadre du projet "FOAR 6624", une initiative visant à renforcer l'INITI et les micros, petites et moyennes entreprises du secteur industriel, grâce au partenariat existant avec son homologue argentin, l'Institut National d'Innovation et des Technologiques industrielles (INTI).

L'événement est destiné aux étudiants universitaires, aux gestionnaires de micro, petites et moyennes entreprises du secteur industriel et aux autres parties intéressées, et réserve au programme des thèmes tels que les "Solutions financières adaptées aux besoins des industriels", qui sera présenté par un représentant de la Banque d'Epargne et Crédit (BPC, sigle en portugais).