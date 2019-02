Congo-Kinshasa: Législatives nationales - Rudy Mandio élu mais pas proclamé !

Président du Peuple au Service de la Nation (PSN), parti membre de la Dynamique de l'Opposition de Martin Fayulu, Rudy Mandio n'a pas été proclamé parmi les élus du district de la Funa, à Kinshasa. Une chose qui, malgré le nombre des jours qui se sont écoulés après la publication des résultats provisoires par la CENI, dépasse toujours ses partisans, ses témoins et son électorat. Car, pour eux, leur candidat à la députation nationale, à la lumière des différents procès-verbaux de dépouillement et de compilation, figurait véritablement dans le nombre de cinq meilleurs élu de cette circonscription électorale. La Cour Constitutionnelle devra donc dire le droit lors du traitement du contentieux électoral pour le scrutin législatif national.

Sur l'échelle de sept communes qui composent la circonscription électorale de la Funa, Rudy Mandio, selon plusieurs voix, a été largement voté à Kasa-Vubu, Makala, Selembao, Ngiri-Ngiri et Bumbu. Même si l'on ne l'accorde pas le mérite d'être le mieux élu de la Funa au regard de l'adversité d'avec d'autres candidats, il semble que le président du PSN et cadre de la jeunesse de la coalition Lamuka devrait, à en croire ces derniers, être classé dans une très bonne position et, par ricochet, être proclamé par la centrale électorale comme l'un des élus à la députation nationale. D'ailleurs, un des cadres du PSN explique clairement que dans la majorité des bureaux de vote, le nom de Rudy Mandio venait souvent après celui de Léon Nembalemba et Christelle Vuanga et ce, au détriment de plusieurs autres candidats qui, malencontreusement, ont été déclarés élus par Corneille Nangaa, président de la CENI. Déjà, dans le chef des membres de son parti, une seule version domine comme justification à sa non-élection. Il s'agirait simplement d'une forfaiture électorale voulue par certaines officines.

Le Malheur de Rudy Mandio

Ses témoins, ses affidés et tout son électorat demeurent d'avis que ce jeune, combattant de la vraie démocratie et de l'émergence de la RD. Congo, n'a été que victime de son appartenance et de son implication, combien remarquable, à la coalition Lamuka, plateforme soutenant la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle. D'ores et déjà, il est à préciser dans cette foulée que Mandio n'a pas manqué, tout au long de la campagne électorale ainsi qu'après cette période, de poster des publications sur les réseaux sociaux dans le sens de soutenir Fayulu Madidi. Cela serait-il donc son malheur ? Etait-il sacrifié pour cette raison ? Là, Dieu seul sait. Mais pour Corneille Nangaa, son institution a publié avec sincérité et exactitude les résultats provisoires des élections législatives.

Alors, puisque le mot final revient aux juges de la Cour Constitutionnelle, il reste ainsi à attendre si ces derniers pourraient rétablir ce postulant de la Dynamique de l'Opposition. C'est un peu ce qui est aussi le vœu de ses sympathisants, même si, au fond, ils accordent peu de crédit à cette juridiction du Pays.