Ile Maurice: Salaire au Cardiac Centre - Vijaya Sumputh repart libre comme l'air

Interrogatoire «long overdue» de l'enquête sur la hausse salariale octroyée à l'ancienne directrice du Cardiac Centre. Vijaya Sumputh a vu son salaire monter à Rs 323 200. Près de deux ans après le début de l'enquête par l'ICAC, la principale concernée a été convoquée hier, mercredi 30 janvier. Elle s'est présentée avec son avocat, Me Hervé Duval, peu avant midi, pour repartir libre vers 15 heures, sans qu'aucune accusation n'ait été retenue contre elle.

Elle a été entendue under warning pendant près de trois heures sur l'augmentation salariale et des allocations qu'elle avait perçues alors qu'elle occupait le poste d'Executive Director du Trust Fund for Specialised Medical Care (TFSMC). Le salaire mensuel de Vijaya Sumputh, proche du ministre Anil Gayan, qui est passé de plus de Rs 200 000 à Rs 323 200, avait conduit à sa démission. Cette révision salariale avait par la suite fait l'objet d'un Fact-Finding Committee (FFC) dont les conclusions n'ont pas été rendues publiques par le gouvernement.

Luchmyparsad Aujayeb, qui avait présidé ce FFC, soupçonne un cas de conflit d'intérêts, voire de détournement de fonds. Prenant le relais, l'ICAC devrait établir les circonstances dans lesquelles Vijaya Sumputh a obtenu une telle augmentation. Quel a été le rôle joué par le précédent ministre de la Santé Anil Gayan ? Quels sont les critères pris en considération par le ministère qui avait avalisé ce chiffre et dans quelles circonstances le conseil d'administration du Cardiac Centre y a donné son feu vert ? Concernant l'implication du board, l'ancien président, Vishwamitra Ramjee, a été longuement interrogé par la commission anticorruption, la semaine dernière. Activiste du Muvman Liberater (ML), il avait été parachute au TFSMC après les législatives de 2014.

«Conflit d'intérêts»

L'enquête de l'ICAC, comme l'a recommandé le FFC, ne porte pas uniquement sur les allocations perçues par Vijaya Sumputh, mais également sur sa voiture et la possibilité qu'il y ait eu conflit d'intérêts et potentiellement détournement de fonds. Le rapport Aujayeb met aussi le doigt sur plusieurs mauvaises pratiques dont l'ingérence ministérielle et la participation du président du conseil d'administration d'un organisme parapublic à des activités politiques.

Une question se pose après l'audition de Vijaya Sumputh. L'actuel ministre du Tourisme, qui est soupçonné d'être intervenu en faveur de l'ancienne directrice du Cardiac Centre, sera-t-il appelé à s'expliquer aux enquêteurs ? Au niveau de l'ICAC, aucune information n'a filtré sur une éventuelle convocation du leader adjoint du ML.

Au sein du parti d'Ivan Collendavelloo, entre-temps, les développements concernant cette enquête relancent les tensions entre les principaux dirigeants. La révélation sur le salaire de Vijaya Sumputh, également membre du ML, avait été faite au Parlement par leur camarade de parti, le ministre de la Santé Anwar Husnoo.