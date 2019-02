Algérie: Mostaganem - 22 espèces d'oiseaux migrateurs recensées dans la zone humide d'El Mactâa

Mostaganem — Quelque 22 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs ont été dénombrées, cette année, dans la zone d'El Mactâa, dans la partie ouest de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, jeudi, de la conservation locale des forêts.

Le chef du service de la protection florale et faunistique, Mohamed Rebaï, a indiqué à l'APS que le recensement hivernal, mené par une équipe de spécialistes de la conservation des forêts des wilayas de Mostaganem, d'Oran et de Mascara, en ce mois de janvier, a permis de dénombrer plus de 3.366 oiseaux d'eau dans la zone humide d'El Mactâa.

Ces oiseaux recensés sont entre autres, des canards d'eau, des poulets d'eau, des mouettes, des flamants roses et des hérons cendrés.

Le même responsable a fait savoir que 9 de ces 22 espèces dénombrées lors du recensement hivernal de cette année sont protégées par la loi et ne peuvent pas être chassées.

Pour rappel, la zone humide d'El Mactâa couvre trois wilayas d'Oran, Mostaganem et Mascara. Elle étend sur une surface globale de 23.000 has dont 380 has sur le territoire de la wilaya de Mostaganem.

Cette zone a été classée au titre de la convention internationale "Ramsar" pour préserver la faune et la flore de la région et sa biodiversité eu égard ses spécificités naturelles et la richesse de sa faune et flore.