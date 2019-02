Algérie: Nécessité d'accompagner les collectivités locales dans l'élaboration des plans de gestion intégrée des déchets

Oran — Les participants à une journée d'étude sur "la gestion intégrée des déchets" ont appelé, jeudi à Oran, à la nécessité d'accompagner les collectivités locales dans l'élaboration des plans de gestion intégrée des déchets inscrits dans le cadre de la stratégie nationale pour l'horizon 2035.

Dans ce cadre, la directrice chargée de la gestion intégrée des déchets à l'Agence nationale des déchets (AND), Mme Barsa Fatima, a mis l'accent sur l'importance de partager les bonnes pratiques et les exigences afin d'opérationnaliser la Stratégie nationale pour la gestion intégrée des déchets à l'horizon 2035, rappelant les objectifs de cette stratégie qui sont la récupération, la valorisation et le recyclage de 30 pc de déchets en collaboration avec les collectivités locales et les citoyens.

L'AND est chargée également de la gestion d'un système informatique national sur les déchets visant à alimenter des collectivités locales en données requises.

Mme Barsa a ajouté que l'Algérie génère chaque année 13 millions de tonnes de déchets ménagers, ce qui nécessite la mobilisation annuelle de 400 has pour traiter cette quantité énorme par l'enfouissement technique. La wilaya d'Oran produit quelque 566.000 tonnes par an de déchets domestiques dont 60 pc de matières organiques et le restant de déchets recyclables.

La même responsable a rappelé que grâce au programme national, 2.000 décharges anarchiques ont été éradiquées au niveau national dont la plus grande est celle d'Oued Semmar (Alger) alors que 177 centres d'enfouissement des déchets domestiques ont été créés ainsi que 33 autres centres de déchets inertes et la mise en place d'entreprises de wilaya à caractère industriel et commercial chargées des activités de ramassage et gestion des déchets.

Pour sa part, la directrice d e l'environnement de la wilaya d'Oran, Dahou Samira, a estimé que cette stratégie intervient pour actualiser le cadre légal régissant la gestion de ces déchets le qualifiant d'enjeu et de défi pour la wilaya d'Oran qui dispose d e trois CET à Hassi Bounif, Arzew et El Ancor.

Elle a rappelé l'élimination dans la wilaya de 17 décharges anarchiques dans les communes de Oued Tlelet, Gdyel, Ain El Turck, Ain El Kerma, Misserghine, El Ancor, Mers Kébir permettant la récupération et l'aménagement de 61 has.

Cette journée d'étude a donné lieu à des interventions traitant de "la gestion des déchets domestiques au niveau de la wilaya d'Oran", "la création et l'exploitation des CET", "le schéma directeur de gestion des déchets", "l'outil de gestion intégrée des déchets" et "l taxes d'élimination des ordures ménagères et l'amélioration du recouvrement".