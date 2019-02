Algérie: Championnat d'Algérie de kung fu wushu - Phase régionale à partir de vendredi à Tissemsilt

Tissemsilt — La salle omnisports "chahid Tayeb Alouet" de Tissemsilt abritera, à partir de vendredi prochain, la phase régionale ouest du championnat d'Algérie de kung fu wushu en catégories juniors et séniors, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Organisée par la Fédération algérienne de kung fu wushu en collaboration avec des clubs de la wilaya de Tissemsilt et la direction de la jeunesse et des sports, cette manifestation verra la participation de 250 sportifs représentant plus de 30 clubs des wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Oran, Chlef, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen ayant confirmé à ce jour, ont souligné des responsables de la commission nationale d'organisation des compétitions nationales et régionales de la fédération algérienne de la discipline.

Les participants seront en lice, deux jours durant, dans les spécialités de style du nord et sud, de boxe du nord, d'épée Taigui et exhibition libre et les meilleurs se qualifieront pour la phase nationale, prévue en début mars prochain dans la wilaya de Tissemsilt, selon le calendrier des compétitions sportives fixé par la Fédération algérienne de kung fu wushu.

Cette manifestation constituera une occasion pour sélectionner les meilleurs éléments pour renforcer la sélection nationale en prévision des compétitions internationales.