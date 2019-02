Soudan: Accords signés entre le Soudan et la Croix-Rouge

Kassala — Le ministère des Affaires étrangères a signé plusieurs accords-cadres entre les différents ministères fédéraux et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en présence de sous-secrétaire adjointe pour les Affaires politiques au sein du ministère des Affaires étrangères l'ambassadrice Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, et les sous-secrétaires des ministères concernés.

La sous-secrétaire adjointe s'est félicitée de la signature de ces accords, soulignant l'importance de développer les relations entre le Soudan et le CICR, en particulier lors de la prochaine phase au Darfour et la transition des opérations de maintien de la paix aux opérations de consolidation de la paix, et a souligné l'importance de la coordination entre le CICR et son partenaire national.

Pour sa part, Mme Anski Vandormal, chef adjointe de la mission de la Croix-Rouge à Khartoum a exprimé sa satisfaction de signer ces accords avec les différents ministères et le rôle qu'ils joueront dans le renforcement des capacités et la fourniture de moyens de subsistance dans différentes communautés.

La cérémonie s'est conclue par la signature des accords avec le ministère fédéral de la Santé, le ministère de l'Agriculture et des Forêts, le ministère des Ressources animales et des Pêcheries et le ministère de l'Irrigation, des Ressources hydrauliques et de l'Électricité.