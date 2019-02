Madagascar: Pavillon Madagascar / Biennale de Venise - Rina Ralay-Ranaivo et Emmanuel Daydé, commissaires

Madagascar participera avec son propre pavillon, à la 58e édition de l'Exposition internationale de La Biennale di Venezia pour la première fois de son histoire. Si Joël Andrianomearisoa représentera la Grande Ile, il s'est entouré des meilleurs. Allons à la découverte des commissaires, Rina Ralay-Ranaivo et Emmanuel Daydé.

Rina Ralay-Ranaivo a fait ses armes au Centre Culturel Français de Madagascar. Il a été pendant douze ans,responsable de la programmation artistique de cette institution phare de la vie culturelle malgache. Ce travail transversal lui a permis de concevoir, de réaliser et de gérer plusieurs projets dans le domaine des arts visuels et de la scène. Il lui a donné l'opportunité de travailler avec d'innombrables artistes malgaches comme Joël Andrianomearisoa, Ariry Andriamoratsiresy, Madame Zo, Pierrot Men, Christiane Ramanantsoa, Rijasolo... , panafricains tels que Kettly Noël, Omar Viktor Diop, Ballaké Sissoko... , de la zone Océan Indien à l'instar de Pascal Montrouge, Hans Nayna, Davy Sicard... et d'Europe Claude Brumachon, Moise Touré, Bernardo Montet, Pascal Maitre, The Shoppings... Rina Ralay-Ranaivo est également artiste visuel et a exposé son travail dans des centres d'art et des événements d'art contemporain en Afrique et en Europe. Il a été le commissaire de plusieurs expositions d'arts visuels, toutes réalisées dans son pays, dont la plus importante s'intitule « Ici la limite du royaume est la mer » (2018), une exposition collective et rétrospective sur les vingt dernières années de l'histoire des expressions artistiques contemporaines malgaches.

Mission essentielle « Cette proposition du Ministère de la Culture et de Joël Andrianomearisoa d'assurer le commissariat du Pavillon malgache à la 58e édition de la Biennale di Venezia, est une mission essentielle pour plusieurs raisons évidentes. C'est un immense honneur qui arrive à point nommé, à la veille d'une nouvelle orientation dans mon parcours professionnel. C'est aussi un engagement que j'ai accepté par amitié, pour l'artiste et pour l'association Revue Noire, avec qui j'entretiens en toute complicité une relation de travail depuis une quinzaine d'années » raconte-t-il.

Cette invitation d'écrire ensemble, en dialogue et collectivement, une page de l'histoire des arts malgaches est un acte qui rapproche encore un peu plus. Ce commissariat est un exercice inédit, échanger intimement avec l'artiste sur sa manière de créer la poésie, le drame, l'émotion et de leur donner des formes. Avant d'enchainer que « c'est une fierté personnelle de pouvoir participer à ce projet et d'inscrire ce travail sur l'esthétique, profondément malgache dans l'âme et dans l'approche, dans un événement aussi prestigieux dont la portée est mondiale.» Auparavant, Rina Ralay-Ranaivo a été journaliste culturel pour un quotidien malgache, après des études en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université d'Antananarivo.

Historien de l'art, critique dramatique et essayiste, Emmanuel Daydé organise Nuit Blanche à Paris depuis sa création en 2002 tandis qu'il écrit dans les revues Art Absolument, Connaissance des Arts, Art Press et Air France Magazine, où il s'entretient avec Heiner Müller, Philippe Boesmans, Miquel Barcelo, Krzysztof Warlikowski ou Romeo Castellucci. Commissaire d'expositions pour « Ousmane Sow sur le pont des Arts », « Haïti, anges et démons » à la Halle Saint-Pierre, « Regards persans : Iran, une révolution photographique » à l'Espace Electra, « C'est la vie ! Vanités de Caravage à Damien Hirst » au musée Maillol à Paris ou « Zad Moultaka : Come in Terra » » au Palazzo Albrizzi à Venise, il a rédigé plusieurs monographies, notamment sur Fabian Cerredo, Anselme Bois-Vives et Aurel Cojean, ainsi que la préface de l'exposition « Die Ungeborenen (Les non-nés) » d'Anselm Kiefer à la galerie Thaddaeus Ropac - Paris Pantin. Emmanuel Daydé est l'un des commissaires choisis pour le Pavillon Madagascar de La Biennale di Venezia.

A savoir que le pavillon Madagascar, est entièrement financé par des fonds privés nationaux et internationaux. Le budget en cours de montage, sera du ressort de la production déléguée des associations Kantoko et Revue Noire.