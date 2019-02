Madagascar: Rugby / Terres en mêlées - Les joueuses débarquent à Paris

Elles seront les stars du jour au Stade de France ce soir lors de la rencontre des « Six nations » opposant la France et les Pays de Galles. Elles sont arrivées en France hier matin à Paris. « On rêve encore. Qui aurait pu imaginer qu'un jour dans notre vie nous visiterons la France.

La ville est très belle,. Nous avons hâte d'être au Stade demain (ndlr ce jour) » a déclaré Pela. Vedette du film, « la jeune fille et le ballon de l'ovale » Marcelia donnera le coup d'envoi de la rencontre sur la pelouse du Stade de ce soir 1er février à 23 heures. Le match sera diffusé sur France 2. Ce voyage est rendu possible grâce au concours des partenaires. Marcelia sera financée par la Société Générale, Pela par TozziGreen et la société Mane, et Sonia par Mikea Lodge de Nirina Ramanandraibe. « Un grand merci à l'Ambassade de France à Madagascar, à son Excellence Madame l'Ambassadeur, au service de coopération et au COCAC, en la personne de Patrick Perez » a posté, Pierre Gony, président de l'association terre en mêlées.