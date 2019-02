Madagascar: Commerce d'aliments - Rappel des règles d'hygiène et de qualité

Un relâchement quasi-généralisé. C'est ainsi qu'a été qualifiée - sauf pour quelques rares exceptions - la situation actuelle en matière de sécurité sanitaire des aliments, amenant les responsables du ministère de la Santé publique à rappeler au public les recommandations de base s'agissant de la préparation, la production et de la vente des denrées alimentaires.

Il a été rappelé qu'il est essentiel de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de qualité, et de se conformer aux réglementations. En plus clair, il est primordial d'observer une hygiène irréprochable des produits, d'eau utilisée pour leur préparation, des mains des personnes en contact avec les aliments, des lieux de conservation, et de respecter les températures indiquées pour le transport et le stockage des denrées alimentaires, etc...

Origines et recommandations. L'intoxication due à une contamination des denrées alimentaires sont d'origine diverses, et peuvent survenir aussi bien au sein des ménages que dans les lieux de rencontre, festivités familiales, gargotes, restaurants, cantines, et divers autres lieux où les produits et denrées alimentaires ne sont jamais loin. « Il est recommandé de bien respecter les temps de cuisson des aliments et de les servir chauds », réitère alors le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la Santé au sein du ministère de la Santé publique. Sur le plan de la conservation, les aliments tels les œufs, ne doivent pas être conservés plus de 15 jours à une température de 4°C. De même, il est déconseillé aux personnes vulnérables telles les personnes âgées et/ou immunodéprimées de consommer des produits à base d'œufs n'ayant pas subi l'épreuve du feu ! C'est ainsi que les aliments préparés à l'avance et contenant des produits à base d'œufs non- cuits comme la mayonnaise et autres crèmes, doivent être conservés dans des endroits frais en attendant le moment de les servir. Il est recommandé de les consommer rapidement par la suite.

Les intoxications alimentaires peuvent être graves en l'absence de prise en charge adéquates et rapides. Les principaux symptômes sont le vomissement et la diarrhée, à l'origine d'une déshydratation rapide pouvant entraîner des convulsions, perte de connaissance, voire, le décès.