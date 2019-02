Afrique: CAN U20 - La zone Ouest-africaine en force

Le Niger sera la capitale de la jeunesse africaine en accueillant du 2 au 17 février 2019 la 21eme édition de la CAN U20 Total.

Une compétition qui se déroulera à Niamey et Maradi avec huit pays dont six de la zone Ouest-africaine et une poule B à Maradi où c'est une affaire de cette région du continent. L'issue s'annonce des plus incertaines même si des favoris se dégagent.

Difficile de se livrer à une bataille de pronostics à la veille de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019 que les villes de Niamey et de Maradi accueillent du 2 au 17 février prochains.

En effet, elles sont huit équipes, et non des moindres pour la plupart, qui sont dans les starting-blocks de cet évènement footballistique de la jeunesse africaine.

Le Niger (pays hôte), l'Afrique du Sud, le Burundi et le Nigeria dans la poule A à Niamey, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Sénégal dans la poule B sont les formations qui auront à en découdre dans la perspective de remporter le graal.

Le Niger aura l'avantage de jouer sur ses installations à domicile avec en plus, la politique mise en place par les dirigeants du football de ce pays d'avoir poursuivi le travail avec l'équipe classée quatrième lors de la CAN U17 Total Gabon 2017 et qui a préparé avec minutie la compétition des U20.

En effet, en dehors de tournois et de matchs amicaux, c'est ce même groupe en grande majorité qui joue présentement les phases éliminatoires de la CAN U23 et attend de croiser les Eléphants de Côte d'Ivoire pour le dernier tour qualificatif après avoir éliminé les Etalons U23 du Burkina Faso.

C'est donc un candidat sérieux qui affrontera les autres équipes dont le Nigeria qui totalise à lui seul sept trophées (1983, 1985, 1987, 1989, 2005, 2011 et 2015). Un habitué de cette catégorie qui figure toujours dans les favoris.

On ne saurait affirmer que l'Afrique du Sud et le Burundi viennent en victimes résignées quand on sait que ces formations ont bataillé dur pour être à ce rendez-vous continental.

Gros outsider, l'Afrique du Sud est un pays où les dirigeants du football font de la formation à la base un socle de leur politique du sport roi. Le Burundi, quoi qu'on dise, reste le petit poucet du groupe qui va, certainement, jouer le trouble-fête.

Une poule B ouest-africaine

La poule B sera la plus grosse attraction du tournoi avec des confrontations entre pays de la même région Ouest-africaine comme pour dire que c'est une zone qui continue de dominer le football des jeunes. Et déjà, on peut affirmer qu'il y aura deux équipes de la zone dans le carré d'as.

Au vu de ses sorties lors deux dernières éditions (2015 et 2017) où il a été finaliste, on peut s'interroger si l'édition 2019 ne va pas être la bonne pour le Sénégal qui, ces dernières années, imprime de plus en plus sa présence dans cette catégorie d'âge.

Ce n'est pas un fait du hasard puisque c'est un pays où les centres d'excellence de formation voient le jour à l'image de Génération foot ou encore Dakar Sacré Cœur. Un candidat sérieux à ne pas négliger pour le titre.

Mais, il aura du talent à revendre devant une équipe du Mali qui tient cette fois au sacre continental après avoir réussi deux succès consécutifs chez les U17 (2015 et 2017).

L'heure semble avoir sonné pour le Mali qui a joué une finale en 1989 perdu face au Nigeria avec une belle génération conduite par un certain Seydou Keïta et obtenu une troisième place en 2003.

Que dire du Ghana qui compte trois trophées (1993, 1999 et 2009) et qui semble avoir perdu un peu de sa verve. Dans cette catégorie d'âge, le Burkina Faso n'y a pas une grande histoire en dehors d'une quatrième place à domicile en 2003 et une élimination au premier tour en 2007.

Seule la vérité du rectangle vert nous dira un peu plus sur la capacité des uns et des autres à se montrer à la hauteur.

Il faut rappeler que l'histoire de la CAN U20 remonte à 1979 pour la première édition avec une compétition qui se déroulait en système de matchs aller et retour tout comme les matchs de coupes d'Afrique de clubs avant l'instauration des phases de poules.

C'est en 1991 que la CAF a décidé de passer au format à la phase finale de poules organisée par un pays avec une domination du Nigeria qui a déjà remporté sept trophées.