Cote d'Ivoire: Economie ivoirienne - Adama Koné présente ses quatre priorités pour 2019

L'année 2019 devrait démarrer sur des chapeaux de roues avec plusieurs projections. Et cela, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, l'a fait savoir ce mercredi 30 janvier 2019 à l'occasion de la présentation de voeux de son personnel, à l'immeuble Sciam.

Tout en félicitant ses collaborateurs pour le travail abattu en 2018 et qui a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir de bons résultats et d'avoir une croissance de 7,7%, de régler la dette intérieure à hauteur de 1088 milliards FCFA, Adama Koné a décliné ses priorités pour 2019, avec un taux de croissance de 7,8%.

Cela, porté par tous les secteurs d'activités, à savoir le secteur primaire (5,1%), le secteur secondaire (8,6%) et le tertiaire (10,0%). Les priorités pour cette année, pour le ministre de l'Economie et des Finances, sont au nombre de quatre axes majeurs.

A savoir: la conclusion des deux revues du Programme économique et financier; la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier; la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale; et l'accompagnement du secteur privé.

« L'année 2019 s'annonce comme une année charnière parce qu'elle constitue le dernier virage avant 2020 », a situé le ministre. S'agissant du Programme économique et financier, le ministre a informé que cette année marquera la fin de ce programme triennal conclu en 2016.

Selon lui, deux revues sont prévues dont la dernière devrait servir à clôturer le programme. «Il nous faudra donc poursuivre la mise en oeuvre des mesures et réformes arrêtées au titre de ce programme pour atteindre les objectifs fixés», a lance Koné.

En prime, un accent sur les réformes structurelles envisagées pour maintenir la dynamique de forte croissance de l'activité économique sur le long terme.

Au titre de la poursuite et de l'approfondissement de la réforme du secteur financier, les dispositions, a souligné le ministre, devront être prises pour assurer la mise en œuvre satisfaisante de la stratégie de développement du secteur financier.

A cet effet, les recommandations des différentes études réalisées relativement à la numérisation des moyens de paiement de l'Etat, la promotion de l'inclusion financière et la finance numérique, devront être transposées en plan d'actions à mettre en œuvre.

En outre, de nouvelles études devront être conduites en vue d'examiner les conditions de mise en place d'institutions financières qui répondent aux objectifs de développement de la Côte d'Ivoire.

Notamment la creation d'une institution de financement de l'agriculture, d'un fonds souverain, d'un fonds d'investissement et l'exploitation des opportunités qu'offrent les green bonds.

A cela devra s'ajouter l'inclusion financière, en saisissant les avantages des Ntic, en vue d'accompagner le système financier à proposer des produits adaptés aux besoins des différentes couches sociales.

S'agissant de la mobilisation des ressources, le ministre de l'Economie et des Finances a insisté sur la mobilisation des ressources nécessaires au financement du plan social du gouvernement dont le coût est évalué à environ 727,5 milliards FCFA.

Des ressources qui devont servir aussi à financer les grands chantiers prévus au Plan national de développement (Pnd 2016-2020).

Mieux, il a préconisé que les différentes interventions sur le marché monétaire et financier soient en coherence avec la Stratégie nationale de gestion de la dette publique à moyen terme (Sdmt), pour garantir la viabilité et la soutenabilité de la dette de la Côte d'Ivoire.

Aussi a-t-il invité la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique à mettre en place un plan de mobilisation « conforme à l'ensemble de nos engagements, et permettant de réaliser efficacement nos objectifs de sollicitation des marches financiers».

Quant à l'accompagnement du secteur privé, l'objectif en 2019, a dit Adama Koné, sera de poursuivre le paiement à bonne date de la dette publique et entreprendre les réformes nécessaires en vue d'offrir les conditions d'attraction des investissements privés.

«A cet égard, les initiatives et programmes, dans lesquelles notre pays s'est engagé, devront être mises en oeuvre avec diligence, pour envoyer de bons signaux aux investisseurs nationaux et internationaux», a souhaité le ministre de l'Economie et des Finances.

Plaidant pour une bonne execution et dans les délais requis, au titre du Doing business, du Mcc, du compact avec l'Afrique du G20, etc.

Il a donc engagé toutes les structures sous tutelle à l'atteinte des objectifs fixés. Bien avant, le directeur de cabinet, Adama Coulibaly, au nom des agents, s'est engagé à suivre les orientations du ministre et a rassuré qu'ils feront mieux qu'en 2018.