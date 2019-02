Cote d'Ivoire: Assainissement et salubrité - Anne Ouloto fixe ses objectifs pour 2019

Ne surtout pas dormir sur ses lauriers. Après avoir relevé les défis de la mise en route de la nouvelle politique de salubrité avec notamment l'ouverture du Centre de valorisation et d'enfouissement technique (Cvet) de Kossihouen, et la fermeture de la décharge d'Akouedo, Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, se donne un nouveau challenge, celui de réconcilier les Ivoiriens avec leur cadre de vie.

Pour ce faire, elle s'est fixé cinq (5) objectifs qu'elle a partagés hier avec ses collaborateurs, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœu, au Musée des civilisations.

Il s'agit a-t-elle cité du renforcement du cadre législatif et réglementaire ; de l"information, la formation et la sensibilisation de la population ; du renforcement du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des actions ; de l'amélioration de la politique de gestion des déchets ; de la lutte contre les nuisances ; de l'accès à un système d'assainissement et de drainage amélioré en milieu urbain et rural et du développement du partenariat et le renforcement du financement du secteur. Concernant le premier objectif, la commissaire du Gouvernement s'est voulue claire.

« Il nous faudra renforcer notre système de contrôle et de répression, indispensable à l'atteinte de nos objectifs. Pour ce faire, les Observatoires de la Salubrité et de la Lutte contre les nuisances et la Brigade de la Salubrité doivent être plus offensifs » a-t-elle insisté.

Dans le cadre de la sensibilisation des populations, elle a indiqué que l'opération « Grand Ménage » doit passer à la vitesse supérieure après deux (02) années d'expérience encourageante.

Dans le domaine de l'assainissement, la commissaire a annoncé pour bientôt l'organisation d'une table ronde afin de mobiliser des fonds pour la mise en œuvre du schéma directeur du District Autonome d'Abidjan.

L'autre défi de ce département sera aussi de « tout mettre en œuvre pour la signature du contrat d'affermage avec la SODECI relativement à l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'assainissement d'Abidjan ».

Enfin, Anne Ouloto a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation de la décharge d'Akouedo pour cette année.