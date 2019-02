Sénégal: Velléités d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 24 février - Les mises en garde de Moustapha Niasse

L'Etat du Sénégal est assez outillé pour barrer la route à tous ceux qui nourrissent des velléités d'empêcher le déroulement de la présidentielle prochaine.

C'est en tout cas la conviction du Secrétaire général de l'Alliance des forces du progrès (Afp), Moustapha Niasse et ses camarades du Secrétariat politique exécutif (Spe) qui, à travers un communiqué sanctionnant leur réunion d'hier, jeudi 31 janvier, s'en sont pris à l'opposition qui menace d'empêcher la campagne du candidat de Benno Bokk Yakaar.

Les Progressistes comptent s'impliquer pleinement dans la campagne pour la réélection de Macky Sall, dès le Premier tour.

Le Secrétariat politique exécutif (Spe) de l'Alliance des forces du progrès (Afp) s'est réuni hier, jeudi 31 janvier, sous la présidence du Secrétaire général, Moustapha Niasse.

Une occasion saisie par le président de l'Assemblée nationale et ses camarades pour se pencher sur la situation nationale marquée par les menaces de perturbation de la campagne par l'opposition. Une attitude de leurs adversaires politiques qui n'agrée pas les alliés de l'Apr dans Benno Bokk Yakaar (Bby).

En effet, dans une note parvenue à la Rédaction de Sud Quotidien, Moustapha Niasse et compagnie qui trouvent qu'il est loisible à tout parti politique de désigner son candidat, déplorent tout de même qu'il existe «des velléités, comme naguère, d'imposer ce choix à la Nation, avec une volonté déclarée de semer les germes de la violence pour empêcher, par la force, le déroulement du calendrier républicain».

Toutefois, ils n'ont pas manqué de prévenir que «l'Etat est assez outillé pour neutraliser ce funeste dessein».

Ils estiment, en fait, que tout le bruit autour du fichier électoral se confronte à la réalité des chiffres, que ce soit «du nombre impressionnant d'électeurs (6.683.043), de cartes consécutives à la refonte (6.050.075), de cartes retirées (presque 6.000.000)».

Revenant, par ailleurs, sur les raisons de la «tension» politique, en cette veille d'élection, la deuxième personnalité de l'Etat et ses camarades du Spe pensent que c'est la «nature des nouveaux enjeux», à savoir la construction de l'économie pétrolière et gazière, qui «ouvre la voie à des enchères et surenchères inédites qui prétendent menacer la stabilité et la sécurité de notre pays».

S'en prenant toujours à leurs adversaires politiques, les Progressistes estiment que les «inaugurations d'infrastructures importantes et significatives», tout comme «la fiabilité des équilibres macro-économiques, la sincérité des projections et un excédent des recettes», mis en relief par la loi de Règlement qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, expliquent les agitations de l'opposition.

Pour eux, «on peut donc comprendre pourquoi l'opposition, hybride et déboussolée, évite soigneusement d'évoquer le bilan du Président Macky Sall.

Se distingue un archer corrompu et repu, mythomane à souhait, embourbé dans une mare d'illusions, où se bousculent la mégalomanie, la prétention, le populisme bon marché et l'arrogance gratuite».

A noter, par ailleurs, que l'Afp compte prendre part activement dans la campagne du candidat Macky Sall au sein de coalition Bby.

En effet, tout en réitérant, en outre, sa confiance à son SG, Moustapha Niasse, le Spe de l'Afp invite «l'ensemble des responsables et militants à intégrer les Comités électoraux de Benno Bokk Yakaar pour travailler, dans toute la mesure du possible, avec toutes les composantes de la majorité présidentielle, pour la réélection sans bavure du Président Macky Sall, dès le soir du 24 février 2019, par la grâce de Dieu, pour un Sénégal stable, sur la rampe du développement concerté et équilibré, conformément aux priorités définies dans le Plan Sénégal Emergent».