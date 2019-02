Congo-Brazzaville: Un diplomate souligne des relations avec Brazzaville

Cabinda — L'ambassadeur d'Angola en République du Congo Brazzaville, Vicente Muanda, a déclaré à Cabinda que les relations entre les deux pays étaient excellentes et que des mesures concrètes avaient été prises pour renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples.

Selon le diplomate, ces relations sont de plus en plus étroites, notamment avec la tenue de réunions bilatérales au plus haut niveau.

S'adressant à l'Angop et au quotidien Jornal de Angola, il a souligné le climat de bon voisinage entre la province de Cabinda et les provinces de Kouilou, Pointe-Noire et Niari (Congo Brazzaville).

Le diplomate, qui a terminé mercredi une visite de trois jours à Cabinda, a affirmé qu'il avait profité de la mission pour approfondir les relations et s'informer auprès du gouverneur local et des membres de la sous-commission de défense et sécurité des frontières sur la mise en œuvre de certains accords conjoints.

Il s'agit d'accords dans les domaines de la défense et de la sécurité des frontières, économiques, culturels et sportifs, signés entre les autorités du Cabinda et celles des départements de Kouilou, de Pointe-Noire et de Niari.

Au cours de la brève réunion avec les membres de la sous-commission de défense et sécurité des frontières, tenue au Quartier du Commandement de la Région militaire de Cabinda, le diplomate a déclaré avoir été informé des problèmes liés à la mise en œuvre des protocoles communs.

Ces instruments visent à renforcer la coopération dans les domaines de la surveillance et de la sécurité des frontières, de la lutte contre l'immigration clandestine et de la criminalité aux frontières, de la traite des êtres humains et du trafic de carburant.

La question de la libre circulation des personnes et des biens des deux côtés, l'exercice du commerce frontalier sur des marchés aux frontières communes, l'échange d'expériences dans les domaines économique, sportif et culturel ont également été examinés.

Avec les autorités locales, le diplomate a également cherché à trouver des mécanismes pour satisfaire les citoyens angolais au Congo, estimés à plus de 10 000.

Vicente Muanda a déclaré qu'il était urgent de mener des actions et des efforts communs entre l'ambassade d'Angola et les consulats généraux de Pointe-Noire et de Niari, afin d'accorder davantage d'attention à la communauté, en particulier dans le traitement de la documentation (carte consulaire et carte d'identité).