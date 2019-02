Algérie: Coupe arabes des clubs - Le MC Alger et Al Merreikh se neutralisent (0-0)

Le MC Alger et la formation soudanaise d'Al Merreikh se sont neutralisés (0-0), en quart de finale aller de la Coupe arabe des clubs de football, disputé jeudi soir au stade 5 juillet (Alger).

Le match retour se jouera le 16 février prochain à Oumdurman (Soudan).

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale, le vainqueur de l'autre quart de finale entre les Tunisiens de l'ES Sahel et les Marocains de Raja Casablanca.

Au match aller disputé à Rabat le week-end dernier, le représentant tunisien s'est imposé sur le score de 2 à 0.

Déclarations à l'issue du match nul (0-0) entre le MC Alger et la formation soudanaise d'Al Merrikh

Adel Amrouche (Entraineur du MC Alger): "Nous avons manqué de chance face à cette expérimentée équipe soudanaise. Nous avons abordé ce match avec le forfait de dix joueurs sur blessure en plus de celle contractée ce soir par Azzi. Les joueurs ne sont pas à blâmer, ils ont donné le maximum même si pour la plupart n'ont pas évolué à leur poste de prédilection à cause des nombreuses blessures dans l'effectif. Je pense que nous avons commis des erreurs tactiques durant cette rencontre et le penalty raté a sorti les joueurs du match. Il reste une deuxième manche pour nous rattraper et renverser la vapeur. Concernant l'attitude des supporteurs, je suis habitué à ce genre de situation, je suis un entraineur professionnel et j'espère que mon équipe réagira lors du match retour à Oumderman."

Yamen Elzelfani (Entraineur d'Al Merrikh): "Nous avons accompli le plus important en arrachant le match nul sans concéder de but, mais la qualification n'est pas encore jouée. Nous avons des joueurs expérimentés qui connaissent bien le style de jeu des équipes algériennes et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Plein de paramètres vont changer lors du match à Oumderman, ou nous aurons l'appui de nos supporteurs et le retour de plusieurs cadres de l'équipe absents pour blessures."

Sofian Bendebka (Joueur MC Alger): "Nous avons raté beaucoup d'occasions de marquer à cause de la précipitation et nous sommes tombés dans le piège de l'adversaire. Malgré ce match à domicile nous avons toujours la chance de faire un meilleur résultat et se qualifier lors de la manche retour."

Ramdhan Ajeb (Joueur d'Al-Merrikh): "C'était un match difficile face à une bonne équipe du MC Alger. Malgré ce match nul, nous n'avons pas encore assuré la qualification. Il faudra se donner à fond lors du match retour pour décrocher notre billet au dernier carré".