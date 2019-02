Algérie: Congrès constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires à Batna

Batna — L'université Batna-1 a accueilli jeudi les travaux du congrès constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires en présence des deux ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, du président du Forum des chefs d'entreprises (FCE), du secrétaire générale de l'UGTA, de cadres de la centrale syndical et d'universitaires.

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé à l'occasion que cette fédération constitue une nouvelle pierre à l'édifice de l'organisation syndicale, sa structuration et la promotion de son rapport en tant que partenaire social stratégique et force de proposition du secteur.

Il a également estimé qu'aucune démarche ne peut aboutir sans la mobilisation de toutes les composantes de la famille universitaire incluant enseignants, travailleurs et étudiants à l'ombre d'un dialogue responsable et un partenariat positif garantissant la stabilité du secteur et la prise en charge de toutes les questions pédagogiques et revendications socioprofessionnelles que peut entraîner l'évolution du secteur.

De son côté, le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, a estimé que la constitution de cette fédération exprime les ambitions de poursuivre la voie de la direction actuelle de l'UGTA sur les divers plans social, économique et scientifique face aux grands défis et multiples changements du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a également considéré que les enseignants universitaires sont "une force scientifique et culturelle d'élite" ayant à charge le développement du capital humain nécessaire pour le développement durable et pour l'adaptation aux exigences présentes et les spécificités locales, régionales, nationales et internationales.

Dans son intervention durant la rencontre tenue en présence d'opérateurs économiques, le secrétaire générale de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a considéré que cette journée est "historique" et a lieu en présence de 48 unions de wilayas, 32 fédérations nationales et environ 30 syndicats à l'échelle nationale constituant "un plus à l'organisation syndicale".

Estimant que les enseignants universitaires qui représentent l'élite avaient un rôle important dans le développement du pays et l'édification d'une économie nationale solide, Sidi Saïd a appelé à la conjugaison des efforts pour bâtir le pays et adopter la culture de du dialogue pour la résolution des problèmes et l'aboutissement des revendications.

Il a également abordé le rapport de l'UGTA au FCE basé sur le développement de l'Algérie et la préservation de la dimension sociale.

Au cours du congrès constitutif de la fédération nationale des enseignants universitaires, Dr. Messaoud a été plébiscité secrétaire général avant la conclusion d'une convention entre la fédération et la filiale Kia du groupe Global group pour l'acquisition de voitures au profit des enseignants universitaires.