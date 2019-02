Afrique de l'Ouest: Birima Mangara - «Nous avons decide de maintenir inchanges les statuts de la BIDC »

S'est tenu hier jeudi, à Dakar, la 7ème Assemblée générale extraordinaire du conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao.

A l'issue de cette réunion, le ministre délégué, auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, chargé du budget, Birima Mangara président la cérémonie de clôture a dit ceci: «Pour ce qui est des résultats obtenus de cette rencontre et relatifs à la rotation, nous avons renvoyé aux statuts et décidé de maintenir la méthode qui a été jusqu'ici adoptée et, qui met en avant surtout la sélection pour avoir une approche par la compétence».

S'agissant du système de rémunération, il précise: «Nous allons soumettre la question au conseil d'administration qui fera la proposition d'ici au 15 mars prochain au conseil des gouverneurs par l'entremise de son président en exercice.

Et ce dernier se chargera de saisir l'ensemble des gouverneurs par consultation à domicile afin que la décision définitive soit prise sur ce rapport».

Auparavant, il a magnifié la participation remarquable des gouverneurs à la 7ème Assemblée générale ordinaire de la Bidc.

Et de souligner: «Nous avons, tour à tour, examiné le procès-verbal de la 6ème assemblée générale ordinaire du conseil des gouverneurs qui s'est tenue le 10 août 2018, des questions issues de la 6ème Assemblée générale ordinaire du conseil des gouverneurs et statué sur les tâches assignées.

Et cette rencontre de ce matin (hier, Ndlr) nous a aussi donné l'occasion de passer en revue le rapport du consultant chargé de l'étude de rotation des postes de président et vice-président de la Bidc et le renouvellement de leur mandat d'une part et d'autre part le rapport du consultant chargé de l'étude sur les conditions de service et avantages sociaux de fin de carrière du président de la Bidc... ».

Enfin, le ministre en charge du budget a, au nom du chef de l'Etat remercié les gouverneurs présents à la 7ème réunion extraordinaire de la Banque d'investissement et de développement de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bidc).