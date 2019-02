Congo-Kinshasa: LDC - V.Club - JS Saoura - Florent Ibenge pas content de l'heure du match

L'entraineur de l'AS V.Club, Florent Ibenge, semble ne pas être d'accord avec la programmation parle la CAF la rencontre AS V.Club-JS Saoura comptant pour la 3e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Le technicien congolais a déploré l'heure (16h TU) à laquelle la Confédération africaine de football a fixé ce match. Les Dauphins Noirs de Kinshasa reçoivent la Jeunesse Sportive Saoura d'Algérie, ce samedi 02 février 2019, au stade des martyrs de Kinshasa.

« On va continuer à travailler pour être prêt samedi. On va jouer à 17h, heure de Kinshasa, mais je regrette énormément. Nous, quand on joue dans le Maghreb, ils nous mettent des matches à 21h en plein hiver et quand eux viennent chez nous, on n'est pas capable de jouer ce match-là dans l'équité à 14 ou 15h. Donc quelque part, la CAF n'est pas juste, s'est plaint Florent Ibenge dans des propos relayés par radiookapi.net. Ça fait partie de ces petites choses-là qui font que parfois ça montre qu'on n'est pas encore suffisamment grand. On doit grandir et savoir imposer aussi ce qu'on nous fait ailleurs. Malgré tout, j'anticipe. C'est 17h, on rentrera à 17h pour gagner tout simplement », a conclu l'entraineur de l'AS V.Club.

Al Ahly est en tête du groupe D de la Ligue des Champions avec 4 points, suivi de V.Club, 3 points (+3). Simba FC est en troisième position avec 3 points (-2). Saoura ferme la manche avec 1 point.