Sénégal: Annulation de la cérémonie de remise de gilets de presse au CESTI en partenariat avec l'ambassade des USA - Le Sudes/Esr proteste et interpelle le recteur

La cérémonie de remise de gilets de presse pour la couverture de la Présidentielle 2019 prévue le mercredi 30 janvier 2019 au Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) et annulée au dernier moment a poussé le Sudes/ESR à sortir de ses gongs.

Ainsi, dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien, la Section Enseignement Supérieur et Recherche du Sudes a fustigé l'attitude du Recteur non sans rappeler à la Directrice du Cesti de jouer pleinement son rôle de garante des franchises académiques dans l'établissement placé sous sa direction en reprogrammant cette activité et en ne tenant pas compte, à l'avenir, d'instructions illégales, quelle que soit leur provenance.

«Conformément à sa mission de service à la communauté, le Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) avait prévu d'organiser ce mercredi 30 janvier 2019, en partenariat avec l'Ambassade des Etats-Unis à Dakar, une cérémonie de remise de gilets de presse.

Cette cérémonie a été brutalement annulée au dernier moment», informe le communiqué ; et de préciser

«Après enquête, le Sudes/ESR a découvert que c'est sur instruction de M. Ibrahima Thioub, Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar que Mme la Directrice du Cesti a fait annuler cette cérémonie».

Le Sudes/ESR a tenu à rappeler à la communauté universitaire et au-delà, à la communauté nationale que «le Recteur de l'Ucad, bien qu'il soit l'autorité suprême de cette Université, n'a aucun droit de s'immiscer dans le fonctionnement normal des Facultés et Écoles qui sont, pour chacune d'elles, des entités scientifiquement autonomes».

«C'est la deuxième fois que le Recteur Ibrahima Thioub viole l'autonomie du CESTI. Il avait en effet déjà fait annuler une autre activité liée à la « la transparence de la gouvernance des finances publiques et des ressources minérales», rappelle le Sudes-ESR.

Et d'ajouter : «ce sont là, non seulement des violations extrêmement graves de la liberté académique et de l'autonomie des établissements composant l'UCAD mais également une atteinte à la réputation du CESTI qui est une École de Journalisme prestigieuse dont le monde attend qu'il montre à ses élèves ce que c'est que dire la vérité au risque de déplaire à l'autorité».

En conséquence, le Sudes/ESR, à travers le bureau du Campus de Dakar, condamne cette attitude liberticide, illégale et contraire à toutes les normes académiques du Recteur Ibrahima Thioub ; appelle le Recteur Ibrahima Thioub à se ressaisir, à respecter les normes et lois qui gouvernent l'Université sénégalaise et à garantir la liberté académique plutôt que de politiser son action ; apporte un soutien sans faille aux collègues du Cesti qui font honneur à l'Université sénégalaise et à leur pays en prenant des initiatives visant à garantir la transparence du processus électoral ; demande à Madame la Directrice du Cesti de jouer pleinement son rôle de garante des franchises académiques dans l'établissement placé sous sa direction en reprogrammant cette activité et en ne tenant pas compte, à l'avenir, d'instructions illégales, quelle que soit leur provenance.