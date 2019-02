Tunisie: Un joueur qui crève l'écran !

Les commentateurs de la chaîne cryptée française Canal + ne tarissent pas d'éloges sur ce joueur qui a fait sa formation au Sporting Club de Bastia.

Un cap à franchir

Wahbi Khazri est désormais à la croisée des chemins aussi bien avec son club qu'avec l'équipe nationale et on va compter fortement sur lui au cours de la CAN 2019. A bientôt 28 ans -- il est né le 8 février 1991 à Ajaccio sur l'île de Corse, Khazri arrive à un tournant dans sa carrière de footballeur, puisque c'est l'âge de la maturité. Une chose qu'il doit mettre davantage à profit malgré son très bon début de saison. Dans la foulée de la saison dernière à Rennes.

Avec des performances en dents de scie en équipe nationale à laquelle il a rendu de fiers services, Khazri est attendu par tout un peuple. D'abord le peuple vert qui porte le football dans ses veines et aspire à briller en Ligue 1. «Ils sont 42 000 spectateurs à vouloir tirer le corner et ils sont tout autant à vouloir mettre la tête dans les filets !», clamait le commentateur lors du derby fou et passionnant. Ensuite, la Tunisie entière qui espère aller le plus loin possible dans la CAN 2019 emmenée par Khazri and Co. On citera les expérimentés Anice Badri, Naïm Selliti accompagnés des louveteaux de l'attaque tunisienne.