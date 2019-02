Tunisie: « La Tunisie restera une priorité pour l'Union européenne »

interview

Depuis le 1er janvier 2019, la Roumanie assume la présidence du Conseil de l'Union européenne. La présidence du Conseil des États membres de l'UE tourne tous les six mois. Au cours de cette période, la Roumanie présidera des réunions à tous les niveaux du Conseil, contribuant ainsi à assurer la continuité des travaux de l'UE au Conseil.

La première présidence tournante du Conseil de l'UE exercée par la Roumanie au premier semestre de 2019 sera un moment d'une grande importance et une occasion de réaffirmer notre engagement au renforcement du projet européen.

La présidence roumaine au Conseil de l'UE s'inscrit dans un contexte européen particulier, caractérisé par une série de processus complexes tels que le Brexit et la clarification des relations futures avec le Royaume-Uni, la réflexion sur l'avenir de l'Europe et la fin du cycle institutionnel actuel et les élections pour le Parlement européen qui se tiendront au mois de mai 2019.

L'UE entre dans une nouvelle phase après le Brexit et la présidence devrait agir pour définir, avec les États membres et les institutions de l'UE, un cadre stratégique pour son avenir. Dans ce contexte, le Sommet informel de Sibiu, qui se tiendra le 9 mai, deux semaines avant les élections européennes, marquera le tournant de notre présidence.

Quel est le but principal de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne ?

Notre mandat s'articulera autour du principe de la cohésion, c'est un concept qui tourne autour de nombreuses réalités que nous devons prendre en considération dans le contexte européen actuel.

Les défis actuels auxquels l'Union est confrontée reflètent un besoin accru d'unité et de cohésion. À cet égard, la présidence roumaine suivra les politiques de l'Union qui prendront en compte l'impératif de cohésion entre les États membres, les régions et tous les citoyens européens.

Afin de refléter l'impératif de cohésion, les priorités de la présidence roumaine au Conseil de l'UE ont été réparties sur quatre piliers: l'Europe de la convergence, l'Europe de la sécurité, l'Europe en tant qu'acteur mondial et l'Europe des valeurs communes.

Comment peut-on définir la convergence? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples des actions au support de la convergence européenne?

Une Europe solidaire offre des opportunités de développement égales pour tous les citoyens et les entreprises et l'Union. Nous sommes pour une convergence économique et sociale accrue, pour un fonctionnement optimal du marché unique et pour le renforcement de la compétitivité globale de l'économie européenne.

C'est pour cela que la Roumanie s'emploiera à faire progresser les travaux économiques, financiers et budgétaires pour stimuler la croissance et les investissements et soutenir les réformes structurelles et l'équité dans le contexte des efforts de relance économique des États membres et des mesures prises au niveau européen pour renforcer l'Union économique et monétaire. L'avancement du processus de négociation sur le cadre financier entre 2021 et 2027 sera un but primordial pendant notre présidence.

Je vous donne quelques exemples des objectifs qui conduisent à la convergence: la réduction des écarts de développement, la stimulation davantage de la consolidation du marché unique européen et de ses quatre libertés fondamentales, la promotion de la mobilité de la main-d'œuvre, étant donné que la liberté de mouvement est inséparablement liée au fonctionnement du marché Unique, la mise en œuvre du Pilier européen des droits sociaux, par l'assurance de la sûreté et l'emploi et des chances égales pour les ouvriers, la coordination des systèmes de sécurité sociale, le renforcement de l'innovation, de la numérisation et de la connectivité, le développement et la création de liens fonctionnels, selon le cas, entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud, l'assurance d'un accès non discriminatoire aux ressources au profit de tous les États membres, le développement européen des macro-régions, l'avancement de l'agenda climatique de l'UE et de la mise en œuvre de l'accord de Paris.

Que pouvez-vous nous dire sur le deuxième pilier, l'Europe de la sécurité?

A cet égard, nous envisageons l'action sur trois coordonnées essentielles:

La première est la sécurité intérieure.

Des efforts seront déployés pour renforcer la coopération et l'interopérabilité au niveau européen entre des systèmes et des structures nationaux spécifiques, ainsi que pour protéger la sécurité des citoyens, des entreprises et des institutions publiques dans l'espace virtuel et, globalement, pour accroître la résistance de l'Union aux cyberattaques.

Une autre coordonnée est la lutte contre le terrorisme qui visera à rendre opérationnel et même à étendre le mandat du Parquet européen aux infractions terroristes.

Finalement, la migration: la présidence roumaine collaborera avec tous les acteurs concernés afin de formuler des solutions permettant de garantir une gestion efficace et durable de ce phénomène prioritaire dans l'agenda européen, en mettant l'accent sur le renforcement des frontières extérieures de l'UE, leur gestion efficace et la promotion de la coopération avec les États d'origine et de transit.

Vous dites que la Roumanie promouvra une Europe forte aussi au niveau des relations internationales ? Y a t-il quelques points spécifiques sur lesquels vous voulez vous concentrer?

Oui, c'est vrai, la Roumanie poursuivra le renforcement du rôle de l'Europe, en promouvant la politique d'élargissement par l'action de l'Union dans son voisinage, par la continuation de la mise en œuvre de la Stratégie globale et par l'assurance des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des engagements globaux de l'UE. Le processus de maturation des actions dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune sera soutenu, notamment en renforçant les mécanismes existants et en assurant la synergie des nouveaux instruments.

Le renforcement des capacités de défense et de sécurité de l'Union, en complémentarité étroite avec des processus similaires de l'Otan, en mettant l'accent sur le renforcement du partenariat stratégique UE-Otan, le soutien à l'élargissement de l'Union dans les Balkans occidentaux afin d'assurer une sécurité extérieure et intérieure renforcée, la consolidation de l'importance de la mer Noire sur l'ordre du jour de l'Union européenne, notamment dans la perspective de la revitalisation de la Synergie de la mer Noire, la revitalisations des relations avec l'Asie centrale, la promotion des objectifs commerciaux, à la fois par le renforcement du multilatéralisme et l'amélioration du système commercial multilatéral, et par l'élargissement des accords de libre-échange et des partenariats économiques, constitueront des jalons importants de notre présidence. Un accent particulier sera mis sur l'importance centrale du maintien de l'ordre et des sécurités internationales par le respect pour les lois et les réglementations internationales, mais également sur la coopération UE-ONU.

Par ailleurs, des actions coordonnées et cohérentes seront parallèlement promues dans les pays voisins de l'Union. Au cours du premier semestre de 2019, nous célébrerons le dixième anniversaire du lancement du Partenariat de l'Est. La présidence roumaine soutiendra l'organisation d'une conférence d'anniversaire de haut niveau à Bruxelles au mois de mai 2019, dans le but de marquer le moment historique.

En outre, nous sommes pleinement conscients qu'on n'aura pas une Europe stable et prospère, sans avoir une région avec les mêmes caractéristiques au sud de la Méditerranée.

Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Europe des valeurs communes ?

Il s'agit de la solidarité et de la cohésion de l'Union dans la lutte contre la discrimination, dans la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, ainsi que de la participation accrue des citoyens, et en particulier des jeunes, aux débats européens.

Il s'agit aussi de la promotion de la lutte contre le racisme, l'intolérance, la xénophobie, le populisme, l'antisémitisme et de décourager les discours de haine. À cet égard, la lutte contre la désinformation en ligne et contre les fausses nouvelles sera encouragée, notamment en améliorant l'éducation dans le domaine des médias et en mettant en place des mécanismes européens favorisant les bonnes pratiques en matière de lutte contre la désinformation.

Les initiatives législatives sur le progrès social et la réduction des inégalités sociales visant à garantir l'égalité des chances et le traitement entre les hommes et les femmes, et aussi sur le marché du travail, ainsi que l'accès à l'éducation et à la formation des catégories défavorisées seront encouragées et soutenues.

Où s'intègre la Tunisie dans ce tableau ambitieux ? Est-ce qu'il y a des priorités en ce qui la concerne ?

La Tunisie est et restera une priorité pour l'UE. Le principal objectif de l'UE est de consolider la transition démocratique et de soutenir le développement de la Tunisie. L'Aleca est un instrument de soutien au développement économique et à la modernisation de l'économie tunisienne en facilitant des opportunités d'exportation sur le marché de l'UE, représentant environ 500 millions de consommateurs.

Il y a aussi une aide pour l'avancement des reformes. Le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le voisinage méridional de l'Europe, y compris la Tunisie, reste l'un des principaux objectifs de l'agenda de l'UE.

La Tunisie est un partenaire privilégié de l'UE depuis 2012. L'intérêt mutuel de l'UE et de la Tunisie pour le développement des relations de coopération ne fait que confirmer que la Tunisie est sur une trajectoire positive et qu'elle a la capacité d'être un centre d'irradiation des valeurs démocratiques dans la région. Si nous pensons que les pays d'Europe centrale et orientale ont bénéficié pendant leur période de transition, non seulement du soutien spécifique, mais aussi de la perspective d'intégration dans les structures euro-atlantiques, «La réussite de la Tunisie» est d'autant plus admirable, avec tous ces défis rencontrés. La Roumanie sera toujours aux côtés de la Tunisie et continuera à soutenir son processus de transition démocratique dans toutes les occasions sur le plan bilatéral et au niveau européen, comme elle l'a déjà fait jusqu'à maintenant.

Il faut mentionner aussi que la Roumanie a décidé de maintenir la Tunisie sur la liste des pays prioritaires pour lesquels il y aura des allocations des ressources faites par l'Agence roumaine d'aide au développement (RoAid) au cours de cette année. Nous voulons continuer à partager notre expérience en matière de transition, notamment montrer à nos amis tunisiens quelles sont les leçons que nous avons apprises, pas seulement celles sorties de nos réussites mais plutôt des erreurs que nous avons commises.