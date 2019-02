Tunisie: Une participation historique pour la Tunisie

Le Danemark, avec son chef Kenneth Toft-Hansen, a remporté, avant-hier, le deuxième Bocuse d'or de son histoire juste devant la Suède (2e) et la Norvège (3e). Un trident cent pour cent scandinave qui confirme encore une fois l'hégémonie des pays nordiques sur cette compétition si on ajoute la quatrième place de la Finlande et le podium du Bocuse d'or Europe.

Ainsi, en 17 participations, la cuisine scandinave totalise à elle seule 8 Bocuse d'or, 11 Bocuse d'argent et 5 Bocuse de bronze.

De son côté, et ce malgré les efforts consentis ces derniers mois, la Tunisie a fini 24e dans cette compétition en occupant la dernière place du classement général. Certes, un tel résultat est assez frustrant, mais il ne doit pas décourager les professionnels de l'art culinaire sous nos cieux.

«Notre équipe est la plus jeune de toute l'histoire du Bocuse d'or», rappelle chef Wafik Belaïd, président de Team Tunisia et membre du jury.

Pour une première participation au plus grand concours mondial de la cuisine, le candidat tunisien, Marwen Younsi (23 ans seulement-ndlr) et son jeune commis de 21 ans ont eu l'opportunité de découvrir le plus haut niveau.

«La Tunisie fait partie des 24 pays sélectionnés. Déjà, le fait d'être présent ici est quelque chose de fantastique pour le jeune candidat tunisien et son commis. C'est le plus important!», déclare chef Christophe Bacquié, président d'honneur. «Je suis enchanté de voir la Tunisie participer à ce concours car c'est le but du Bocuse d'or de s'ouvrir sur d'autres pays. Il y a une réelle culture culinaire dans un pays comme la Tunisie avec des produits forts intéressants. C'est l'ADN de cette compétition de promouvoir les cuisines du monde», souligne le chef Régis Marcon, président du Comité international d'organisation du Bocuse d'or 2019.

Les pays arabes étaient également représentés par le Maroc qui a décroché le prix spécial de la meilleure affiche promotionnelle.

Parallèlement, le second du nouveau champion de monde, le danois Christian Wellendorf a remporté le trophée du meilleur commis du Bocuse d'or 2019.

Enfin, la France a remporté le prix de la meilleure chartreuse de légumes aux coquillages en hommage à Joël Robuchon, tandis que la Finlande a raflé le prix du meilleur plateau de carré de veau de lait, un clin d'œil au pape de la gastronomie mondiale, feu chef Paul Bocuse.