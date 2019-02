Tunisie: La JSK à l'usure !

Stérilité offensive

Après la pause, la Chabiba a commencé à sortir ses griffes. Sassi, Laâouichi et Bouguerra ont réussi à mettre la pression sur la défense adverse, mais les Kairouanais ont manqué de concentration. Il a fallu attendre la 60' pour que Sassi égalise et redonne la confiance à ses camarades. On s'attendait à la confirmation de cette domination, mais Bouguerra, Meskini et Laâouichi n'ont pas réussi en phase de finition. Il est à rappeler que l'expulsion de Frioui a chambardé les choix du coach aghlabide, toutefois les camarades de Laâouichi ont tiré leur épingle du jeu, en obtenant la qualification après les tirs au but (4-5). Et le coach Khaled Mouelhi de souligner : «Nous savions dès le départ que nos joueurs allaient trouver des difficultés au niveau du rythme face à une équipe disciplinée tactiquement. C'était attendu après des semaines sans compétition officielle. C'est pourquoi nous ne sommes pas parvenus à accélérer dans les trente derniers mètres. A la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs d'accélérer dans la zone adverse. L'essentiel a été fait. Nous nous sommes qualifiés au prochain tour.

Autre fait marquant : mes joueurs ont géré les différentes péripéties du match malgré l'expulsion de Frioui et le manque de concentration face au but. Nous devons travailler pour remédier à ces maladresses et retrouver la réussite». Mouelhi doit revoir ses choix en défense et en attaque pour éviter les mauvaises surprises.