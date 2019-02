Tunisie: Trop de pression sur la transition

Notre partenariat avec l'Union européenne a su résister à la révolution populaire et à ses revendications, parfois par trop populistes ou gauchistes, quant aux exigences d'une souveraineté étanche appelée à protéger nos biens et nos ressources.

Mais il est, cependant, utile de noter que nos ressources sont limitées et que notre économie est, pour l'essentiel, tributaire d'intrants, de machines et de technologies devant être importés. Notamment si nous voulons garder ou améliorer nos performances en termes d'exportation de produits manufacturés vers l'Europe. Une première place sud-méditerranéenne que nous avons réalisée par le biais dudit partenariat stratégique conclu avec l'U.E. et son corollaire notre mise à niveau industrielle qui a permis de renforcer décisivement nos entreprises locales pour les rendre aptes à conclure des partenariats win-win avec de grandes marques ayant pignon sur rue dans l'ensemble du marché mondial.

L'Europe nous propose l'Aleca

Aujourd'hui, l'Europe nous propose l'Aleca, c'est-à-dire de supprimer, pour l'essentiel, les barrières douanières y compris dans l'agriculture et les services. Mais notre tissu reste, dans ces domaines, trop fragile, nécessitant d'importantes mesures d'accompagnement devant protéger nos producteurs locaux, agriculteurs et prestataires de services. Car leurs moyens sont actuellement souvent rudimentaires.

Les négociations à propos de l'Aleca sont grosso modo à ce stade et la Tunisie attend plus de compréhension à ce niveau, soit, pourrait-on dire, plus de générosité stratégique.

Décideurs et troupes s'inquiètent

Or, ce que nous avons eu à avaler, comme couleuvres, c'est un trop faible appui en matière d'investissement et pas moins de deux blacklists injustifiées qui ont déstabilisé nos décideurs et démoralisé nos troupes. Et, pour compléter le tableau, voilà que l'on débloque les avoirs d'un homme d'affaires tunisien proche de Ben Ali en affirmant que notre gouvernement aurait donné une sorte de feu vert. Ce qui revient à vouer nos décideurs aux gémonies.

Au moment où, au lendemain d'une révolution à motivation sociale, les modernistes s'accrochaient à leurs certitudes européennes pour parer aux convoitises venues d'ailleurs, l'Union européenne ne leur a offert que des encouragements et des promesses. Et même après les élections de 2014, puis la conférence internationale sur l'investissement de novembre 2016, «à l'ouest rien de nouveau !».

Sécurité et migration

Par contre, se multiplient les sollicitations sécuritaires et en matière de migration. Deux questions où la Tunisie peut donner et rassurer l'Europe. Mais conformément à une nouvelle démarche win-win qui sache prendre à bras-le-corps l'ambition des jeunes Tunisiens de jouir d'un légitime droit de libre circulation dans le vaste espace où l'on projette de mettre en vigueur l'Aleca, aire de libre circulation des personnes, des biens et des fonds.

La Tunisie et l'Europe ne peuvent se passer l'une de l'autre. L'histoire est commune, les liens indissociables et le destin forcément partagé. Mais s'impose l'impératif d'une ferme volonté de faire aboutir les projets d'intégration en toute bonne foi, de part et d'autre, d'égal à égal. Afin que se reconfirme le partenariat stratégique win-win et que l'Aleca puisse voir effectivement le jour.