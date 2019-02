Tunisie: La DSGrombalia en verve...

Equipe appliquée

C'est probablement la meilleure saison de la DSGrombalia depuis 2006 où elle a remporté la coupe de Tunisie. Les équipiers de Mehdi Ben Mahmoud ont acquis une bonne entente entre les joueurs et acquis surtout des réflexes d'une équipe qui n'a peur de personne. Après des années où l'ossature a gagné en application, la DSG est montée cette saison à un palier de plus en se qualifiant au play-off, et en jouant ses chances à fond pour la qualification au super play-off. L'apport de l'entraîneur Ryadh Ben Abdallah est certain dans cette belle série en championnat. Expérimenté, imposant face à ses joueurs et capable de bien lire et préparer ses matchs, R. Ben Abdallah est un facteur de succès dans ce que la DSG réalise jusque-là. La victoire devant une USM renforcée par des recrues de qualité (Choya, Sélimène, Sayeh, Albouchi, Charles) est un bel exploit. La DSG a pris l'écart en sa faveur et a dominé son adversaire du jour. Pour l'USM, encore une défaite qui gêne et qui inquiète le public qui doute bien des chances de rivaliser avec l'ESR. Bouzid, l'entraîneur marcoain de l'USM, doit se poser beaucoup de questions après cette 2e défaite au play-off.

A Sousse, l'ESS a confirmé ses progrès et défendu ses chances de qualification au super play-off. C'est une victoire significative devant un favori de l'épreuve, le SN.

Les équipiers de A. Racyle ont déstabilisé le SN, lui aussi renforcé par des recrues, et ont réussi à gagner en motivation pour la suite du parcours. C'est une équipe rajeunie et qui a perdu de ses moyens par rapport au passé.

Mais l'emporter reste une bonne affaire, alors que pour le SN, c'est encore une fois une déception. Les Nabeuliens ont-ils perdu le souffle ? En tout cas, ces 4 premières journées ont infirmé tous les «préjugés» et toutes les analyses d'avant-play-off. Pratiquement, 5 équipes ont des chances équivalentes pour gagner trois places au super play-off. On est encore persuadé que l'ESR a une certaine distance.

Résultats

ESSahel-SNabeulien 88-84

DSGrombalia-USMonastir 78-69