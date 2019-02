Tunisie/Congo-Kinshasa: A l'assaut du TP Mazembe

Atteindra-t-il son rythme de croisière après avoir régalé l'assistance face à Al Ismaily ?

A l'approche du choc face aux Congolais, penchons-nous sur le sujet. Tout d'abord, devant un adversaire solide et rompu au haut niveau, il s'agit de ne rien laisser filtrer et de faire douter les Congolais. Respecter son positionnement et défendre son espace. Qu'il soit en situation de repli ou de relance, le CA doit forcément tenir deux fers au feu (museler les tauliers adverses). Ce faisant, un rapide flash-back nous rappelle qu'en terre égyptienne, le CA a touché au but grâce à son audace autant que son implication-application. Il faut comprendre que quand on attaque, beaucoup de paramètres entrent en jeu.

Il y a certes le côté technique avec les contrôles de balle, les déplacements et la justesse des passes.

Mais quand on laisse le contrôle (bloc bas), ce qui pourrait se produire au Congo, il s'agit de rester en alerte 90' durant, même si parfois l'usure entre en compte. Au CA, depuis le début de saison, rares sont les joueurs qui gardent le même niveau au fil des matchs. Encore heureux que quand un tandem accuse le coup (Chamakhi-Haddad), d'autres se révèlent (Ghazi Ayadi par exemple). Et face à un adversaire prestigieux et déterminé comme le TP Mazembe, il va falloir forcément se sublimer et ne pas dévisser !

Le ciment du vestiaire !

La C1, c'est un tout autre monde. Il faut tenir, ne pas craquer et s'armer d'humilité. Chaque match se négocie à l'arraché comme noté depuis le début de la campagne clubiste. En clair, la « grinta » joue un rôle central dans ce cas d'espèce.

A Ismaïlia, les Clubistes ont tout donné sans vraiment livrer un match référence. Et maintenant, dans la perspective du grand format de Lubumbashi, chaque joueur doit se dire qu'il faut retrouver cette attitude et se donner sans compter, comme si sa vie en dépendait ! Il y a forcément de bonnes raisons d'espérer et ça s'est même vu à l'entraînement avec plus d'engagement et d'intensité. Le staff technique a d'ailleurs beaucoup communiqué avec son groupe ces derniers jours. Chiheb Ellili a même assuré qu'il n'est pas à court de solutions. Et il a puisé dans un peu tous les registres de communication pour garder la solidarité et la cohésion du groupe. Oui, s'il fallait parier sur une maladie dont ne sera jamais victime l'entraîneur clubiste, ça pourrait être la dépression. Non pas parce que l'entraîneur du CA garde toujours le sourire, ni parce qu'il est heureux de tout, mais plus simplement parce qu'il ne se terre jamais dans le négatif! Avec lui, et à en croire ses échanges, tout n'est pas toujours rose, mais rien n'est jamais noir. De sorte à protéger son équipe, son clan, ses joueurs, même quand les choses semblent aller complètement de travers. Qualité qu'on ne peut pas lui enlever.

Et c'est encore le cas actuellement, à l'heure où les Clubistes s'attaquent à du lourd, du très lourd !

Alors, le CA tiendra-t-il son pari à Lubumbashi ? Peut-il relativement inciter à l'optimisme au regard du jeu produit récemment ? Sa stratégie sera-t-elle payante ?

Seul l'avenir proche répondra à cette question.

Et ce futur démarre ce samedi sur le terrain de Mazembe.

Sur ce, dès lors même, peut-on parler de ce combat comme d'une bascule pour la saison clubiste ? Il est sans doute encore trop tôt. Reste que si les Clubistes s'emparent des trois unités au Congo, plus que de l'optimisme, ce sera alors un constat synonyme d'avancée.

Et le CA pourra se remettre sur le droit chemin, à l'endroit comme on dit ! Ce week-end, au-delà de comment jouera le CA et de quelle manière il abordera la rencontre, la priorité, c'est que les joueurs montrent de la confiance, de l'enthousiasme et de la joie de jouer aussi. Le CA aura aussi besoin de leaders sur qui s'appuyer, car c'est dans l'ADN de cette équipe d'aller jusqu'au bout, d'y croire jusqu'au bout! Et ce sera aussi une question de confiance mutuelle avec ce lien particulier instauré en interne du côté du vestiaire.

De l'art de tirer le meilleur de ses joueurs. C'est avec fortes convictions et bravoure que le CA de Chiheb Ellili se sentirait pousser des ailes en terre congolaise.