Tunisie: La nouvelle tendance marketing

En fait, et selon les spécialistes, il y a quatre raisons de faire appel à un influenceur. Tout d'abord, bénéficier d'un ciblage précis.

Puisque ces derniers ont leur propre ligne éditoriale, ils communiquent sur ce qu'ils aiment et sur leur «life style». Certains développent un blog personnel et rédigent donc des articles avec un ton qui les identifie. Ils rassemblent donc une communauté d'internautes-lecteurs qui se partagent les mêmes passions, les mêmes envies et les mêmes difficultés. Et les marques bénéficient alors d'un ciblage précis. En second lieu, les marques bénéficient d'un flux continu de publication. Car le grand atout des influenceurs, c'est qu'ils sont partout sur les réseaux et tout le temps. Ils ont une capacité de production de contenus considérable. Ils sont dans un flux constant de publication. Ils entrent dans le quotidien des clients potentiels et les marques jouissent ainsi d'une visibilité très importante.

Autre avantage de ces influenceurs, ils maîtrisent parfaitement les codes des réseaux sociaux. Les influenceurs sont plutôt jeunes pour la plupart, ils maîtrisent parfaitement tous les codes des réseaux sociaux : le rythme de publication, les contenus, les effets de style, ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Ils sont de par leurs expériences dans le monde du digital, de vrais experts en communication. Ils sont sur plusieurs canaux de communication à la fois et maîtrisent parfaitement la manipulation des photos, vidéo, montage, événementiel, sur Instagram, Youtube, Facebook... Enfin, les influenceurs sont tout à fait légitimes auprès de leur communauté. S'ils communiquent autour d'une marque ou d'un produit, c'est qu'ils sont sûrs des bienfaits. Ils ne prennent pas le risque de décevoir leur communauté car ils risquent de perdre des followers. Ils cherchent à fidéliser leur communauté et ont une grande influence d'achat sur cibles. Selon les experts en marketing, 92% des consommateurs ont plus confiance en un influenceur qu'en une publicité traditionnelle.

Risques

Si on se place du côté de la marque, promouvoir un produit grâce aux influenceurs permet d'être sûr de faire passer un message à un public déjà intéressé par l'univers. Mais encore faut-il savoir quels influenceurs choisir, selon la communauté ciblée. A l'heure du boom des influenceurs sur les réseaux sociaux, où chaque jour naissent ces nouvelles stars, il devient de plus en plus difficile de faire son choix surtout après l'apparition d'un nouveau phénomène : les «fake influenceurs». D'autre part, il peut, à terme, y avoir un sentiment de saturation chez les consommateurs, car ils risquent de s'embrouiller à cause de la diversité des avis sur un même produit. Par ailleurs, étant donné que le phénomène est très récent, aucune donnée solide n'existe, de par le monde, sur sa pérennité ou la rentabilité pour les marques et pour les influenceurs eux-mêmes.