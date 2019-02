Tunisie: Une affaire d'experts !

Une rédemption et un tournant

Si les Sfaxiens sont reconnus pour leur habileté technique, les camarades de Chermiti, eux, sont dominants sur le plan de la robustesse.

Et on ne parle pas uniquement ici de gabarit. Oui, ils peuvent compter sur un Chikhaoui qui a une stature plus imposante que celle de la majorité des joueurs de football. Mais il est aussi, et surtout, question de leur style de jeu depuis l'arrivée de Lemerre.

Les Etoilés ont démontré qu'ils maîtrisent un style axé sur la robustesse, même s'ils ne sont pas nécessairement les plus grands, tels que Ben Aziza, Boughattas, Jmel, Aouadhi, Bayou, Hanachi et M'sakni.

Si le duo Marzouki-Moncer parvient à jouer sans déchet, il donnera certainement une meilleure chance à son équipe de l'emporter à Sousse.

Face au CA, au Raja et aux divisionnaires de l'ESAlia, les protégés de Lemerre ont démontré qu'ils avaient le talent nécessaire parmi leurs remplaçants. Le temps est venu pour les Etoilés de démontrer qu'ils sont prêts à jouer dans la cour des grands, qu'ils font maintenant partie des grandes équipes de football, comme aussi les Sfaxiens avec Krol, qui sont les seuls invaincus en Ligue 1. Le gagnant de ce classico continental fera un pas de géant vers les demi-finales de la coupe de la CAF.

ESS : on ne change pas une équipe qui gagne

L'ESS et le CSS possèdent deux grands tacticiens, en l'occurrence le Français Lemerre et le Hollandais Krol. Ces deux entraîneurs sont réputés pour leurs stratégies et leur souci de bien faire. Ils n'ont pas le sens du changement et sont conservateurs dans leurs choix.

Doyen des entraîneurs en Tunisie, Roger Lemerre est un technicien très respecté dans le monde et en Tunisie. Il a toujours cette envie de transmettre. Toujours qualifié en coupe arabe et en phase des poules, Lemerre veut ainsi une nouvelle fois emmener ses joueurs en finale dans les quatre compétitions (Ligue 1, Coupe de Tunisie, coupe arabe et coupe de la CAF). Depuis son arrivée à l'ESS, cette équipe a évolué en 4-3-2-1. Le schéma permet de densifier l'axe du terrain et oblige les adversaires à passer par les côtés. Le but ? Forcer les centres et mettre la charnière Ben Aziza-Boughattas dans les meilleures conditions. Avec un milieu de terrain clairvoyant (Aouadhi, Bayou, Chikhaoui, M'sakni) aidé par les deux arrières latéraux de charme Kechrida et Hanachi, les Etoilés ont assez d'arguments offensifs pour alimenter les attaquants Belarbi, Laribi, Gomez et Chermiti pour marquer des buts.

CSS : retour de Kouakou et Marzouki

Face à l'ASM en Coupe de Tunisie, le CSS a démontré ses bonnes dispositions offensives tout au long du match. Les Sfaxiens avec Chawat ont eu plusieurs occasions de scorer, mais les maladresses et la vigilance des Marsois ont retardé l'échéance. C'est dans la quiétude et la sérénité que le CSS poursuit une mise au vert pour préparer convenablement le match face à l'ESS. La chevauchée fantastique des Sfaxiens se poursuit avec autorité. Avec des éléments comme Hnid, Amamou, Mathlouthi, Dahman, Djelassi, Herzi, Karoui, Ben Ali, le CSS a assez d'atouts technico-tactiques pour surprendre l'Etoile at home.

En plus de ces éléments, on peut aussi compter sur les cadres, tels que Moncer, Chawat, Marzouki, Soukari et Kouakou complètement rétablis de leurs blessures.

Ils sont conscients de leur tâche à Sousse face à une ESS en verve, mais les protégés de Krol sont fin prêts pour ce bras de fer.