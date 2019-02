Tunisie: El Mourouj au révélateur marsois

Ayant renoué avec le succès la semaine dernière, La Marsa partira avec les faveurs des pronostics en s'opposant à Al Mourouj, une équipe du bas du tableau.

Le 3e dauphin de la poule, à savoir Tronja, recevra Yris, grand vainqueur la semaine dernière. Un bon test en vue pour les deux équipes. Tronja pour se racheter après la défaite et Yris pour confirmer la victoire de la dernière journée. Les deux lanternes rouges, en l'occurrence Métline et L'Aouina seront opposées dans un duel passionnant et beau à suivre en raison du niveau trop rapproché des deux équipes.

De tout repos...

En poule B, la mission des équipes formant le peloton de tête s'annonce facile. Le leader, Béni Khiar, ne trouvera pas en principe de difficultés pour l'empoter face à Siliana qui s'est contentée du nul à domicile au cours de la semaine dernière. Les deux dauphins Assomaâ et Dar Chaâbane partiront avec les faveurs des pronostics en s'opposant respectivement à la dernière équipe Tazarka et l'avant-dernière Al Haouaria. En poule C, le match devant opposer Read Star Sousse, 2e, à Al Messadine 3e sera attractif et d'un niveau technique élevé. L'autre 3e de la poule, à savoir Saheline ne trouvera pas logiquement de difficultés pour l'emporter face à l'équipe de Ksar Helal avant-dernière. En poule D le match-choc mettra aux prises Mettorech 2e et vaincue la semaine dernière à Tataouine, une des formations redoutables dans la poule.

Enfin, le Club Gafsien et Annahal seront sur du velours en recevant respectivement les deux lanternes rouges, à savoir Regueb et Feriana. Parallèlement à la 4e journée du championnat national, auront lieu deux rencontres internationales dans le cadre des supercoupes tuniso-libyennes. Elles mettront aux prises les vainqueurs (en coupe et en championnat) dans chaque pays lors de la saison 2016-2017. Ainsi, Ouardanine recevra demain l'équipe libyenne de Noujoum Saberia et Hammamet recevra après-demain Noujoum Sorman.

Le programme

Demain

Tronja-Yris

Al Mawani-Read Olf

Kéribis-Al Kérib

Club Chebbien-Ahely Sahely

Dimanche

El Mourouj-La Marsa

Métline-L'Aouina

Outik-Mornag

Assomaâ-Tazarka

Dar Chaâbane-Al Haouaria

Béni Khiar-Siliana

Al Messadine-Read Star Sousse

Saheline-Ksar Hélal

Club Gafsien-Regueb

Annahal-Fériana