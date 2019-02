Tunisie: Jusqu'au bout de la nuit...

Le premier groupe a fait escale à Doha, le deuxième à Dubaï. Tout le monde est arrivé hier à Johannesburg au petit matin au bout d'un voyage long et périlleux, qui a duré toute la nuit. Arrivés donc au petit matin, les joueurs ne pouvaient effectuer qu'une légère séance d'entraînement, dédiée essentiellement au décrassage. L'unique séance d'application aura lieu ce soir à l'heure du match.

Il est bon de signaler que 20 joueurs sont du voyage à Johannesburg : Rami Jéridi, Moez Ben Chérifia, Ali Jemal, Sameh Derbali, Iheb Mbarki, Aymen Ben Mohamed, Houcine Rabii, Chamseddine Dhaouadi, Ali Machani, Mohamed Ali Yaâkoubi, Franck Kom, Fousseny Coulibaly, Ghailane Chaâlali, Mohamed Amine Meskini, Anis Badri, Saad Bguir, Youssef Belaïli, Taïeb Mezyani, Haïthem Jouini et Yassine Khénissi.

El Houni et Mejri indisponibles

A Johannesburg, le staff technique sera privé de cinq joueurs, restés à Tunis. Hamdou El Houni et Bilel Mejri n'ont pas fait le voyage pour cause de blessure. Quant à Junior Lukosa, Aymen Mahmoud et Mohamed Ali Ben Romdhane, ils ne font pas partie des plans de jeu de Mouine Chaâbani, en tout cas sur le plan continental. Concernant le capitaine, Khalil Chammam, il est parti avec le groupe à Johannesburg, mais il y a peu de chances qu'il soit de la partie.

Leadership, enjeu de la rencontre

Pour sa troisième sortie en phase des poules, l'Espérance de Tunis, première au classement du groupe A avec 4 points au compteur, affrontera le co-leader, Orlando Pirates. C'est dire que le leadership du groupe A sera l'enjeu de cette première manche entre les deux équipes.

Toutefois, les Sud-Africains ont deux avantages. Le premier est d'évoluer à domicile. Le deuxième est la différence de buts qui place Orlando Pirates un rang au-dessus de l'Espérance de Tunis. C'est dire que non seulement les « Sang et Or » ont intérêt à ne pas encaisser de but demain soir, mais tenter d'en marquer afin de faire pencher la balance en leur faveur.

Lors des deux premières sorties de la phase des groupes, les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont inscrit 3 buts et n'en ont encaissé aucun. Les «Sang et Or» ont marqué deux buts et en ont encaissé un. Commencer par rattraper ce léger retard en inscrivant deux buts et éviter d'en encaisser est l'objectif à atteindre par le champion d'Afrique en titre pour asseoir sa suprématie.