Tunisie: «Une équipe sans âme»

Il fallait donc s'y préparer en conséquence !

Etait-ce le cas ? Certes, les Cabistes ont dominé outrageusement leurs adversaires du jour, mais les occasions de but étaient rares. Ils ont joué «sans conviction» comme l'a déclaré Montacer Louhichi à l'issue du match. Mais alors qu'a-t-on fait durant toute une semaine ? Le travail préparatoire sur le plan psychologique était-il défaillant? L'entraîneur nordiste est resté évasif à ce sujet jugeant que la réponse ne peut être apportée qu'à froid, à tête reposée.

Il est vrai qu'on a vu un CAB évoluer sans ligne directrice.

Sinon comment expliquer ce jeu brouillon à l'approche des bois stadistes tout au long de la partie ? Pour la première fois, cette saison, Wattara et ses camarades ne marquent pas de but.

C'est qu'ils étaient à court de solutions devant une équipe recroquevillée en défense et qui procède par des contres, ce qui n'est pas péjoratif en soi. Cette façon d'évoluer du ST aurait dû, en principe, faciliter leur tâche. Au contraire, ils n'ont pas su percer le rideau défensif érigé par les joueurs de Mkacher devant Ben Choug, Wattara ou encore Habbassi qui se sont montrés d'une inefficacité étonnante ! En même temps, l'esprit créatif des milieux «jaune et noir» Khalfaoui puis Youssofa et Maâouani était en berne.

Le groupe a perdu de sa verve!

Le CAB de mercredi dernier n'est plus le même que celui du début de saison. En effet, des signes prémonitoires ont été déjà constatés lors du match de championnat contre l'EST malgré un nul flatteur. En d'autres circonstances, avec son buteur Ounalli, il aurait certainement gagné et accédé au titre symbolique de champion d'automne. Contre le ST, il a carrément perdu de sa verve ! Le départ de Saïdani a davantage déstabilisé l'équipe et les automatismes en ont pâti. Il faudrait du temps pour les soigner.

La titularisation de Maâouani et Khalfaoui n'a pas fait oublier l'absence de Darragi et les départs sus-indiqués.

Quand on fait des recrutements supposés ciblés pendant le mercato d'hiver, c'est pour s'en servir tout de suite. On a besoin d'eux pour remédier aux défaillances et donc pour qu'ils apportent ce plus attendu. En outre, l'incorporation très tardive de Samti et Saidi dans pareille condition ne peut en aucun cas renverser la vapeur. Les Cabistes ont raté totalement leur sortie, ils doivent se remettre en question le plus vite possible pour retrouver la joie de jouer ce qui n'était pas le cas face aux Bardolais.

Enfin, il faut reconnaître le mérite du ST qui a su résister à la domination stérile et seulement territoriale du CAB pour le surprendre à la 81' par un joli but de Mohamed Sélim.