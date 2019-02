Tunisie: L'Afrique francophone et le marché suisse en point de mire

La Ccit à la tête de la Cpccaf

« Nous sommes en train de développer notre marché virtuel «Tunisia Trading», qui est mis à la disposition de tous nos adhérents, en une plateforme encore plus vaste « Africa Trading » qui englobera des partenaires africains », a annoncé Mounir Mouakher dans une déclaration à La Presse en marge de l'événement, affirmant que la Ccit mise sur le marché africain comme étant un grand potentiel d'export. À cet égard, il a expliqué que l'élection de la Ccit, au mois de décembre dernier, à la tête de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines francophones (Cpccaf) -- un important réseau de coopération économique et institutionnelle au service du secteur privé des pays africains francophones -- sera à coup sûr un moyen permettant aux investisseurs tunisiens d'élargir leurs perspectives et de se positionner sur le marché de l'Afrique francophone. En outre, Mounir Mouakher a expliqué que les difficultés d'accès au marché africain persistent. Toutefois, une nette amélioration a été enregistrée en matière de transport aérien et de représentations bancaires et diplomatiques. « L'obtention de visa est l'un des problèmes récurrents auxquels les investisseurs tunisiens et africains doivent faire face. Sur ce point, nous soutenons la solution du visa électronique pour y palier», explique Mouakher.

Une forte demande suisse en huile d'olive tunisienne conditionnée

Toujours dans le cadre de sa politique de promotion de l'exportation, le président de la Ccit a affirmé que les adhérents peuvent désormais bénéficier du programme suisse de promotion de l'importation Sippo financé par le fonds suisse. Ce programme vise à booster les exportations de certains produits alimentaires tunisiens vers la Suisse moyennant, notamment, une augmentation de leurs quotas. « Dans le cadre de Sippo, la Suisse a accordé aux industriels tunisiens opérant dans le secteur de l'huile d'olive un quota qui s'élève à mille tonnes d'huile d'olive conditionnée. En 2018, les Tunisiens n'en ont exporté que 25%. Le manque de communication sur ce programme en est la principale cause. Pour cela, nous comptons durant cette année sur la participation massive des Tunisiens au Concours international de l'huile d'olive de Zurich. À vrai dire, la participation à ce genre d'événements permet de redorer l'image de l'huile d'olive tunisienne en Suisse.», a déclaré Mounir Mouakher. Par ailleurs, il a fait savoir que la Ccit s'est penchée sur l'élaboration d'un programme permettant aux investisseurs tunisiens qui opèrent dans le secteur du BTP de participer au méga projet de reconstruction de la Syrie durant les prochaines années.