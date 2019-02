Sénégal: Ligue 1 - Le titre symbolique de champion de la phase aller en jeu

Dakar — Le titre symbolique de champion de la phase aller du championnat, promis à l'AS Pikine, sera le principal enjeu de la 13e journée de la Ligue 1 de football, prévue ce week-end.

L'équipe de Pikine, nouvellement promue mais déjà en tête de la Ligue 1 de football avec 22 points au compteur, vise à la fin le maintien cette année au sein de l'élite, pour un club qui avait réussi la prouesse de remporter son premier titre national en 2014 en venant directement de la Ligue 2.

Si on peut comprendre la prudence de son coach Djiby Fall, les supporters de l'équipe fanion de la grande banlieue dakaroise, vont commencer à pousser très fort ce dimanche à domicile contre Mbour PC, premier non relégable, qui cherche des points qui vont l'extirper des bas-fonds du classement.

Les Pikinois, pour garder ses rêves de titre, ont d'autant plus intérêt à gagner que leurs suivants immédiats (Teungueth FC, 21 points, et Génération Foot, 19 points) ne sont pas loin, avec un et trois points de retard respectivement, sans compter qu'il reste encore un match retard à jouer pour ces deux équipes.

Pour cette 13-ème journée, Teungueth FC ira jouer contre le Ndiambour à Louga, tandis que Génération Foot va recevoir l'AS Douanes dans son fief, ce samedi.

Le programme de cette 13e journée se présente comme suit :

Samedi 2 février : Génération Foot-AS Douanes, Niary Tally-Sonacos.

Dimanche 3 février : DSC-Jaraaf, Casa Sports-Linguère, Stade de Mbour-US Gorée, Ndiambourn-Teungueth FC, AS Pikine-Mbour PC ;

Classement : 1-ère AS Pikine 22 pts (+7), 2-ème TFC 21 pts (+6), 3-ème GF 19 pts (+6), 4-ème DSC 19 pts (+3), 5-ème AS Douanes 16 pts (+2), 6-ème Casa 15 pts (+3), 7-ème Jaraaf 14 pts (+3), 8-ème Ndiambour 13 pts (-1), 9-ème Linguère 12 pts (-3), 10-ème Stade de Mbour 12 pts (-5), 11-ème US Gorée 11 pts, 12-ème Mbour PC 9 pts (-5), 13-ème Niary Tally 9 pts (-6), 14-ème Sonacos 9 pts (-10).