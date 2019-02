Cote d'Ivoire: Production de vin à Abidjan - L'Etat autorise les entreprises Mib et Mibem à rouvrir

Les responsables des entreprises Mib et Mibem et leurs employés peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, selon un communiqué dont Fratmat.info a eu copie, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, procède, ce vendredi 1er février 2019, à la réouverture officielle desdites entreprises.

" Le ministre du Commerce, de l'industrie et de la promotion des Pme porte à l'attention des populations et des opérateurs économiques, qu'il fera procéder à la réouverture, ce vendredi 1er février, des entreprises Mib et Mibem fabricant les produits suivants : vin et sangria de marque commerciale (château de France), ligueur de marque (Calao), (Lord Jack), (Pastis de Marseille 45) ", précise le communiqué.

Avant de prendre cette décision, le ministre s'était rendu, le mercredi 30 janvier, dans ces entreprises pour constater de lui-même, les travaux de réhabilitation qui ont été effectués. A l'issue d'une visite guidée, Souleymane Diarrassouba, a exprimé sa satisfaction. " Je pars satisfait. Nous avons constaté de visu que le nécessaire a été fait ", avait-il déclaré. Fort de ce constat, le ministre " autorise la poursuite de la mise en vente desdits produits sur toute l'étendue du territoire national ".

Toutefois, le premier responsable du Commerce en Côte d'Ivoire rassure les populations que les échantillons prélevés chez les grossistes, demi-grossistes et les détaillants et analysés d'une part par les laboratoires nationaux : Lnsp (Laboratoire national de santé publique), Lanema (Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse) et d'autre part par le laboratoire privé Enval (Environnement et agro-alimentaire), attestent que les produits incriminés ne présentent aucun risque sanitaire quant à leur consommation.